„Declarația foarte ignorantă și jignitoare dată azi de Iran arată doar că nu înțeleg realitatea. Orice atac al Iranului asupra oricărui lucru american va fi întâmpinat cu o forță imensă și zdrobitoare. Iar în unele zone, zdrobitoare va însemna nimicire”, a afirmat Trump într-o postare pe Twitter.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!