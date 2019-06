Patru scriitori britanici de succes pornesc într-o "cruciadă" europeană anti-Brexit

Scriitorii Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse şi Lee Child, patru nume grele ale literaturii britanice, vor pleca în luna noiembrie într-un "Turneu al prieteniei" în Europa, pentru a face auzite vocile celor 48% dintre britanicii care în 2016 au votat împotriva Brexit-ului, scrie Agerpres, citând AFP.

Acest turneu va include opriri în Milano, Madrid, Berlin şi Paris.

Cei patru scriitori de succes se vor întâlni cu tineri romancieri europeni şi vor răspunde întrebărilor ce le vor fi adresate de admiratorii lor, atât despre Brexit, cât şi despre alte chestiuni, au anunţat marţi organizatorii acestei iniţiative culturale, în cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc la Londra.





"Facem acest lucru pentru că suntem bulversaţi de evenimentele politice petrecute în ţara noastră în ultimii trei ani", a declarat Ken Follett, referindu-se la referendumul din 23 iunie 2016, când britanicii au votat în procent de 52% pentru ieşirea ţării lor din Uniunea Europeană.





"Credem că ţara noastră a lăsat impresia că britanicilor nu le place de ceilalţi europeni şi că nu vor să facă parte din Europa, iar această idee ne stânjeneşte", a insistat acelaşi romancier multimilionar, în vârstă de 70 de ani, autorul unui număr mare de bestselleruri, precum "Stâlpii Pământului" şi "Prin urechile acului".





"Nu este vorba despre a convinge Marea Britanie să rămână în UE - cred că acel tren a plecat deja din gară. Este vorba despre a-i asigura pe oamenii din ţările vecine din Europa (...) asupra faptului că noi nu vrem să o părăsim, că nu îi detestăm pe străini", a adăugat acelaşi scriitor.





Brexit-ul, programat pentru 31 octombrie, este "sursa unei tristeţi imense", a declarat scriitoarea Jojo Moyes, autoarea unor cărţi precum "Foreign Fruit" şi "Me Before You". "Unul dintre lucrurile care mă sperie cel mai mult este fractura politică şi emoţională apărută în ceva ce părea să fie o mare familie", a adăugat romanciera britanică.





Ken Follett a mai spus că nu îşi face nicio speranţă în ceea ce priveşte succesorul prim-ministrului britanic Theresa May, care va fi desemnat la sfârşitul lunii iulie. Doi deputaţi conservatori se află în cursă pentru această funcţie: Boris Johnson, fost primar al Londrei, marele favorit şi adept al unui Brexit dur, şi Jeremy Hunt, actualul ministru de Externe al Marii Britanii.





"Nu cred că unul sau celălalt va putea să aranjeze lucrurile. Nimeni nu ştie ce se va întâmpla, dar nu văd niciun drum care să ducă la un final fericit", a adăugat Ken Follett.





Scriitorul Lee Child (al cărui nume real este Jim Grant), creatorul personajului Jack Reacher, consideră "îngrozitoare" perspectiva unei victorii a lui Boris Johnson, celebru pentru numeroasele sale gafe şi excese, în această cursă pentru putere. "Avem de-a face cu 'Boris Trump', un alt mare mincinos nesăbuit, tot cu o freză ridicolă şi niciun fel de înţelegere asupra politicii", a declarat Lee Child.