Acuzat de viol, Trump se apără: "Nu e genul meu de femeie / Nu s-a întâmplat niciodată, OK?"

"O voi spune cu mare respect. În primul rând, nu este genul meu de femeie. În al doilea rând, nu s-a întâmplat niciodată. Nu s-a întâmplat niciodată, OK?", a afirmat președintele american.Astăzi în vârstă de 75 de ani, E. Jean Carroll, editorialistă renumită la versiunea americană a revistei "Elle", a afirmat, într-un interviu publicat săptămâna trecută de revista "New York", că a fost violată de magnatul imobiliarelor în 1995 sau 1996 în cabina de probe a unui magazin de lux new-yorkez.Donald Trump i-ar fi cerut mai întâi să îl ajute să caute un cadou pentru o femeie, ceea ce a acceptat, înainte de a-i dezvălui că era vorba de ea.Actualul președinte i-ar fi cerut ulterior să probeze lenjerie și s-ar fi îndreptat cu ea spre cabine de probe, ceea ce editorialista ar fi considerat, potrivit spuselor sale, a fi o glumă.După aceea, s-ar fi încuiat cu ea în cabină, unde ar fi fost violată."O minciună completă", a insistat Trump. "Nu știu nimic despre această femeie. Este un lucru îngrozitor că oamenii pot profera astfel de acuzații"."Nu m-am întâlnit niciodată cu această persoană în viața mea", reacționase el vineri, într-o declarație scrisă după publicarea acuzațiilor lui E. Jean Carroll.Editorialista a evocat prezumtiva agresiune într-o carte autobiografică, "What Do We Need Men For? A Modest Proposal"."Încearcă să vândă o nouă carte. Acest lucru ar trebui să vă facă să înțelegeți care sunt motivațiile sale", a denunțat miliardarul. "Ar trebui vândută la raftul de ficțiune".E. Jean Carroll este cel puțin a 16-a femeie care îl acuză pe Donald Trump de agresiune sexuală. Acuzații pe care le-a respins tot timpul.Editorialista a afirmat că nu a depus plângere la acel moment de teama de a nu suferi represalii.