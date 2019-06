R. Moldova: Plahotniuc anunță că nu mai este președinte al Partidului Democrat / Analist: ”Haideți să nu uităm că e a treia oară când pleacă din politică”

Președintele Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, a anunțat luni că demisionează din funcție. El a devenit președinte al PDM la sfârșitul anului 2016, potrivit Radio Chișinău.





„Partidele pro europene din Parlament spun că au refuzat dialogul cu Partidul Democrat din cauza că au o problemă cu mine, eu fiind președintele partidului. Vreau să îndepărtez acest obstacol pentru viitor și vin cu o decizie prin care să fie clar că Partidul Democrat nu este dependent de un singur om, nu este dependent de mine. Mi-am depus astăzi mandatul de președinte al partidului și le-am propus colegilor să organizeze cât mai curând congresul partidului pentru a alege o nouă conducere și a aproba un nou program politic. De asemenea, pentru a opri speculațiile posibile, declar că am decis să nu mai candidez la acest congres pentru vreo funcție în partid”, a declarat Vlad Plahotniuc, într-un mesaj plasat pe Facebook.





El spune că a luat această decizie și pentru că Partidul Democrat are nevoie de un nou proiect politic în opoziție, un proiect care să fie elaborat după noile realități, de o nouă echipă de conducere. „Partidul Democrat este ținut acum sub o presiune uriașă, din cauza că unii și-au greșit ținta. Vor să se lupte cu mine, dar o fac cu partidul, ceea ce consider că nu este bine atât pentru PDM, cât și pentru partidele pro europene din actuala alianță”, a afirmat reprezentantul PD.





Mutarea nu i-a surprins pe mulți specialiști. „Haideți să nu uităm că e a treia oară când Plahotniuc pleacă din politică. Cred că acest lucru explică foarte bine ceea ce se întâmplă”, a spus analistul Igor Boțan, pentru Agora.md.

Expertul consideră că Plahotniuc a recurs la o tactică deja cunoscută. „Lucrurile astea nu mai au un element de inovație în ele și dacă anterior s-a întâmplat că s-a întors în maniera sa caracteristică, surprinzător și cu elemente adiționale, acum toată lumea înțelege că ulciorul nu merge de multe ori la apă”, spune Boțan.





„El, maestrul luării prin surprindere, a fost bătut și luat el prin surprindere pe 7 și 8 iunie și a trebuit practic să dea foc Curții Constituționale și să o pună într-o situație penibilă. Depinde dacă Plahotniuc își menține finanțarea generoasă a acestui partid și metodele despre care ne-a vorbit președintele raionului Criuleni (n.r. - donații fictive). E interesant cum își va menține PD fastuosul sediu din centrul Chișinăului. Sunt o mulțime de lucruri care vor ieși la suprafață”, prevede Boțan.