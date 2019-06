Epidemia de Ebola pare de neoprit în statele din Africa

În ciuda finanțării de milioane de dolari și existenței unui vaccin eficient, Ebola se răspândește în noi provincii din regiunea Congo iar în această lună epidemia s-a extins spre Uganda. Confruntată cu o epidemie care nu poate fi ținută sub control și o serie continuă de violențe, autoritățile din sistemul sanitar caută urgent o soluție pentru a opri Ebola, scrie CNN. La începutul acestui an, grupuri de atacatori necunoscuți au distrus centrele de tratament Ebola din Butembo. În aprilie, un epidemiolog al Organizației Mondiale a Sănătății a fost ucis într-un atac asupra Spitalului Universitar. În total, au existat 130 de atacuri asupra instituțiilor medicale între ianuarie și jumătatea lunii mai, cauzând patru decese și rănind 38 de persoane.Din cauza acestor preocupări legate de securitate, Casa Albă a împiedicat specialiștii de renume din centrele americane de control al bolilor să creeze o bază medicală în “inima” epidemiei (deși are personal cu sediul în capitala regională Goma). În mod similar, „Medicii fără frontiere" (Medecins Sans Frontieres- MSF) și-au închis centrele de tratament în unele zone afectate de Ebola și s-au retras în Goma."În primele șapte luni de epidemie am avut mai mult de 1.000 de cazuri, acum avem mai mult de două mii de cazuri ", spune Antoine Gauge, specialist MSF.În timpul și după izbucnirea epidemiei de Ebola, care a cuprins mai multe țări din Africa de Vest din 2014 până în 2016 și a ucis peste 11 000, OMS s-a confruntat cu o epidemie pentru că acționa prea lent și a avertizat lumea prea târziu. Ca răspuns, agenția globală de sănătate și-a reorganizat structura de răspuns în caz de urgență și și-a consolidat operațiunile, dar fără prea mari rezultate, cel puțin în cazul zonelor afectate din Africa.