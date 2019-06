VIDEO Trump a aprobat inițial un atac armat din partea SUA împotriva Iranului

Trump a părut inițial să dorească aplanarea situației, spunând că drona US Global Hawk ar fi putut să fie doborâtă de un ofițer iranian "prost și scăpat de sub control", fără autorizație de la Teheran.



"Nu am avut un bărbat sau o femeie în dronă. Dacă am fi avut, lucrurile ar fi stat cu totul altfel", a afirmat Trump. Președintele american a comentat inițial că Iranul a făcut o mare greșeală, dar nu a dat detalii legate de modul în care SUA vor reacționa. Întrebat cum va răspunde SUA, acesta a zis: "Veți afla."



At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg