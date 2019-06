Xi Jinping aterizează în Coreea de Nord ca să se întâlnească cu Kim înaintea convorbirilor cu Trump

Preşedintele Xi Jinping a aterizat în Coreea de Nord pentru o vizită istorică la Phenian, reînnodând astfel o alianţă destul de deteriorată, având în vedere că atât el, cât şi liderul nord-coreean, Kim Jong-un, au propriile probleme în relaţiile cu preşedintele SUA, Donald Trump, potrivit The Guardian, citat de Rador.







Vizita lui Xi este prima efectuată de un preşedinte chinez în Coreea de Nord din ultimii 14 ani, după ce relaţiile foştilor aliaţi de pe vremea Războiului Rece s-au deteriorat din cauza provocărilor nucleare ale Phenianului şi din cauza ulterioarei susţineri de către Beijing a sancţiunilor impuse de ONU.

Evenimentul survine totodată după brusca întrerupere a convorbirilor dintre Phenian şi Washington pe tema programului nuclear al Coreii de Nord, la doar câtea luni după ce a doua întâlnire a lui Kim cu Donald Trump s-a soldat cu un eşec. Potrivit televiziunii de stat CCTV, Xi va efectua o vizită de două zile împreună cu soţia sa, Peng Liyuan, cu ministrul de externe Wan Yi şi cu alţi oficiali. Este de aşteptat ca Xi să aducă un omagiu în faţa Turnului Prieteniei din Phenian, un monument dedicat trupelor chineze care au salvat Coreea de Nord de la o înfrângere în timpul Războiului Coreean.În ultimele zile, o serie de soldaţi şi de lucrători au fost angajaţi în renovarea monumentului. Pe străzile din Phenian, capitala ţării, au fost arborate steaguri chinezeşti, ele fiind amplasate în locuri importante şi de-a lungul şoselelor, alternând cu însemnele nord-coreene. Analiştii se aşteaptă ca Xi să profite de vizita sa de stat, programată în aşa fel, încât să coincidă cu cea de-a 70-a aniversare a relaţiilor chino-nord-coreene, ca să demonstreze influenţa Beijingului în regiune."Pentru Coreea de Nord, apropiata întrevedere va fi menită să demonstreze Statelor Unite că China îşi are sprijinul ei şi să transmită totodată Washingtonului că trebuie să pună capăt presiunilor extreme", a declarat Lim Eul-chul, profesor de studii nord-coreene la Universitatea Kyungnam. Întâlnirea este totodată menită să întărească relaţiile celor două state vecine după ani întregi de fricţiuni datorate programelor nucleare şi cu rachete ale Phenianului şi sprijinului Chinei pentru sancţiunile Consiliului de Securitate al ONU.Cei doi lideri vor mai discuta şi despre relaţiile economice şi de ajutorare, existând informaţii potrivit cărora, în urma vizitei, China ar putea trimite sute de mii de tone de orez în Coreea de Nord, grav afectată de secetă. Într-unul dintre rarele comentarii apărute în Rodong Sinmun, oficiosul partidului de guvernământ din Coreea de Nord, Xi a dat de înţeles că ţara sa ar putea avea un rol în aplanarea disensiunilor dintre Coreea de Nord şi Statele Unite pe tema denuclearizării.Convorbirile din februarie dintre Kim şi Trump, desfăşurate la Hanoi, s-au încheiat fără vreun acord după ce părţile nu au reuşit să se înţeleagă în privinţa limitei până la care Coreea de Nord ar trebui să-şi reducă programul nuclear în schimbul ridicării sancţiunilor. Salutând prietenia "de neînlocuit" dintre Coreea de Nord şi China, Xi a vorbit despre un "mare plan" în vederea unei permanente stabilităţi în estul Asiei, adăugând că, în cadrul discuţiilor pe teme nucleare, Beijingul va juca un rol activ în "întărirea comunicării şi coordonării cu Coreea de Nord şi cu alţi participanţi relevanţi din zonă".Observatorii se aşteaptă ca Xi să sprijine pretenţiile nord-coreene potrivit cărora SUA ar trebui să răspundă prin reducerea sancţiunilor pentru fiecare pas pe care regimul îl face în vederea desfiinţării instalaţiilor sale nucleare. Cu toate acestea, Zhao Tong, un expert în Coreea de Nord de la Centrul Carnegie Tsinghua, o organizaţie cu sediul în Beijing, spune că, pe parcursul întrevederilor, el nu se aşteaptă la vreo "discuţie mai substanțială" pe tema denuclearizării din cauză că "între China şi Coreea de Nord nu există o suficientă încredere reciprocă".Începând din luna mai a anului trecut, Kim a vizitat Beijingul de patru ori. El a avut totodată două întâlniri cu Trump, trei cu preşedintele sud-coreean Moon Jae-in, iar, în luna aprilie a acestui an, s-a deplasat la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin. Joi, Coreea de Sud i-a cerut să se întâlnească din nou cu Moon înaintea vizitei pe care Trump o va efectua la Seul săptămâna viitoare, după ce va participa la reuniunea Grupului celor 20 de State Industrializate, G-20, programată în oraşul nipon Osaka, iar Statele Unite au declarat că uşile rămân "larg deschise" în faţa unor eventuale convorbiri pe teme nucleare.Stephen Biegun, reprezentantul special al SUA pentru Coreea de Nord, a spus că tratativele în prezent blocate ar putea fi reluate fără condiţii prealabile. "Uşa rămâne larg deschisă în faţa negocierilor şi... ne aşteptăm şi sperăm ca, într-un viitor nu prea îndepărtat, să putem relua procesul într-un mod cât mai relevant", a declarat el la o reuniune a Consiliului Atlantic, desfăşurată la Washington.Biegun a spus că Statele Unite doresc să discute despre toate promisiunile pe care Trump şi Kim le-au făcut cu ocazia primei lor întâlniri, care a avut loc în Singapore, anul trecut, inclusiv despre garanţiile de securitate pentru Corea de Nord, dar a adăugat că progresul depinde de "paşii relevanţi şi verificabili" pe care Coreea de Nord îi va face spre denuclearizare. "China nu face acest gest ca o favoare acordată Statelor Unite", a spus el, referindu-se la vizita lui Xi."Este vorba despre interesul naţional al Chinei or, în acest caz, interesele naţionale ale Chinei şi cele ale Statelor Unite coincid. Ne aşteptăm ca, pe parcursul întrevederilor sale, preşedintele Xi să continue să transmită nişte mesaje constructive, dar totodată şi potrivite", a mai spus el. Vorbind cu ocazia aceluiaşi eveniment, omologul sud-coreean al lui Biegun, Lee Do-hoon, a pledat în favoarea unui al patrulea summit între Nord şi Sud, care să aibă loc în câteva zile."Cer Coreii de Nord să răspundă importantei invitaţii a preşedintelui Moon la o întâlnire inter-coreeană, dacă este posibil, înaintea vizitei pe care preşedintele Trump o va face în Coreea (de Sud) săptămâna viitoare", a spus Lee.