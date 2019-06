Franţa şi Germania anunţă eforturi pentru evitarea unui război între SUA şi Iran

"Vrem să unificăm eforturile pentru lansarea unui proces în sensul reducerii tensiunilor. Încă avem timp şi sper că toate părţile vor da dovadă de mai mult calm. Încă există timp, dar doar puţin", a declarat Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, citat de agenţia Reuters, scrie Mediafax.Jean-Yves Le Drian a explicat că ameninţarea Iranului că va depăşi limita stocurilor de uraniu stabilită prin Acordul nuclear din 2015 este îngrijorătoare, însă a atribuit o parte din vină Statelor Unite. "Noi considerăm că decizia SUA de a încălca Acordul nuclear nu este bună şi că actuala campanie de presiuni maxime contribuie la tensiuni", a subliniat ministrul francez de Externe.La rândul său, Heiko Maas, ministrul german de Externe, aflat în vizită la Paris, a atras atenţia că "riscul izbucnirii unui război în Golf nu a fost evitat". "Trebuie să facem totul pentru a nu se ajunge la acest lucru. De aceea, vorbim cu toate părţile. Am fost în Iran, vorbim şi cu americanii. Vrem reducerea tensiunilor prin dialog. Este vremea diplomaţiei, noi avem acest angajament", a subliniat şeful diplomaţiei de la Berlin.Planul Statelor Unite de suplimentare a efectivelor militare în Orientul Mijlociu are rolul de a genera un conflict militar cu Iranul, a acuzat marţi Administraţia Vladimir Putin, îndemnând Washingtonul şi Teheranul să dea dovadă de reticenţă. Administraţia Donald Trump a anunţat luni seară trimiterea a încă 1.000 de militari în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor cu Iranul.Nathalie Tocci, un oficial european de rang înalt, a declarat că Administraţia Donald Trump este responsabilă de amplificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu din cauza încălcării Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul. "Actuala situaţie se întâmplă dintr-un motiv care nu a fost menţionat până acum, anume faptul că Statele Unite au încălcat Planul Comun Complet de Acţiune, adică Acordul iranian. Practic, nu respectă partea lor din acord", a declarat, pentru BBC, Nathalie Tocci, consilier special al Federicăi Mogherini, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate. Referindu-se la atacurile care au vizat petroliere în Golful Oman, Nathalie Tocci a precizat: "Încă nu avem dovezi clare despre ce s-a întâmplat. Cred că este rezonabil ca Iranul, deşi neagă acest lucru, să le fi comis. Dar cred că este vorba de o reacţie, nu neapărat una extremă sau radicală, dar în mod clar este o reacţie la ceea ce Teheranul consideră a fi o escaladare a crizei din zona Golfului. Este o situaţie foarte periculoasă, deoarece în mod evident escaladarea conduce la riposte".Două petroliere, unul norvegian şi altul japonez, au fost atacate săptămâna trecută în Golful Oman, la intrarea în Golful Persic, în contextul tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran. În urmă cu câteva săptămâni, alte atacuri au vizat patru nave, în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite. Statele Unite au atribuit atacurile Iranului, care a negat orice responsabilitate.Iranul continuă să respecte Planul complet comun de acţiune (JCPOA), denumirea oficială a Acordului nuclear internaţional, a transmis Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Tratatul are rolul de a împiedica regimul de la Teheran să fabrice armament nuclear.Preşedintele Donald Trump a decis retragerea SUA din Acordul atomic semnat de marile puteri cu Iranul. Marea Britanie, Germania, Franţa, China şi Rusia menţin Acordul nuclear cu Iranul. Din cauza sancţiunilor americane, Iranul a avertizat că ar putea renunţa la unele condiţii ale Acordului nuclear, cerând sprijinul Uniunii Europene pentru menţinerea Tratatului.Relaţiile Statelor Unite cu Iranul sunt tensionate din cauza sancţiunilor impuse de Administraţia Donald Trump după retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Preşedintele SUA vrea limitarea activităţilor nucleare şi balistice iraniene.