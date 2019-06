FOTO VIDEO Franţa, Germania şi Spania, acord pentru construirea până în 2040 a unui avion de luptă "invizibil"

Spre deosebire de Eurofighter, noul avion de luptă va include, de asemenea, o serie de arme asociate, rachete de croazieră, sateliți și stații de sol.

Parisul și Berlinul doresc ca primul zbor al prototipului să aibă loc în jurul anului 2026, iar noul avion de luptă să devină funcțional în 2040.

"În 2040, forțele armate franceze vor fi echipate cu o aeronavă de luptă, construită între europeni, pentru a face față luptelor de mâine. Acest lucru este istoric și acesta este doar începutul", a declarat ministrul francez al apărării, Florence Parly, după semnarea acordului.

Semnarea acordului de luni marchează intrarea oficială a Spaniei în acest proiect, care ar putea fi un măr al discordiei între Uniunea Europeană şi SUA, preocupate să îşi vândă în Europa echipamentele militare.

