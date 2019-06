La Vanguardia: Hashim Thaci - "Spania nu este Serbia și nici Catalonia nu este Kosovo"

Hashim Thaci (născut în 1968), un tânăr lider politic al Armatei de Eliberare a Kosovo în 1999 și astăzi președintele acestei țări balcanice, a sărbătorit miercurea trecută (12 iunie) 20 de ani de la sfârșitul războiului împreună cu Bill Clinton, Madeleine Albright și generalul Wesley Clark. Într-un interviu pentru "La Vanguardia" și agenția EFE, el își menține poziția înainte de următoarea întâlnire cu președintele sârb, Alexander Vucic, programată pentru 1 iulie la Paris, relatează La Vanguardia conform Rador.





Asistentul adjunct al secretarului de stat american, Matthew Palmer, insistă că Pristina ar trebui să ridice tarifele de 100% cu Serbia, deoarece acestea împiedică negocierile nu doar cu Serbia, ci şi cu UE, și afirmă că nu va exista un moment mai bun decât cel actual pentru a negocia.





"Dialogul dintre Kosovo și Serbia trebuie să continue în mod necondiționat din partea Serbiei, deoarece dialogul are sens atunci când nu este condiționat de nicio parte. Acest dialog nu ar trebui să fie împiedicat de nimeni. Tarifele sunt o decizie a unui stat suveran, sunt corecte, legitime, nu vor fi anulate și trebuie respectate. Ele nu ar trebui să servească drept justificare pentru Serbia, pentru că numai prin dialog se poate realiza un acord cu caracter obligatoriu şi care să pună capăt tuturor problemelor nerezolvate dintre Kosovo și Serbia. Acum este momentul ca UE să acționeze într-un mod unit și coordonat cu Statele Unite pentru a finaliza acest proces. Lucrăm pentru consolidarea internă și internațională a țării noastre. Scopul nostru este să fim parte a NATO și a UE și să avem relații speciale cu Statele Unite. Nu vrem schimbări ale granițelor, ci o deschidere conform modelului european, un model cu granițe deschise sub umbrela euro-atlantică. Nu vom cădea în capcana Serbiei care vorbește despre o Albanie Mare sau despre un Mare Kosovo. Suntem o țară suverană", a declarat Hashim Thaci.





Reporter: V-aţi referit la un acord cu Serbia "care să includă tot". Ce vreţi să spuneţi mai exact?





Hashim Thaci: Doar un acord general între Kosovo-Serbia are sens, unul care să soluţioneze toate problemele deschise, inclusiv dezvoltarea economică, educația, sănătatea, cultura, patrimoniul cultural, respectul mai mare față de minorități. Kosovo este patria tuturor cetățenilor săi, nu numai a albanezilor, ci și a sârbilor şi a muntenegrenilor şi a tuturor acelora care trăiesc aici. Procesul de dialog trebuie să se încheie cu recunoașterea reciprocă și intrarea Kosovo în organizația ONU. Eu sunt pentru deschiderea frontierelor și nu pentru schimbarea frontierelor, pentru că schimbare acestora este negociată și eu nu negociez teritoriul țării mele. Insist, trebuie să lucrăm în conformitate cu valorile standard și cu viziunile europene. Dar visul și viziunea mea sunt modelul european fără granițe, cu frontiere deschise,





Reporter: Dar au existat speculații despre schimbul de teritorii și populație între sudul Serbiei și nordul Kosovo...





Hashim Thaci: Această idee nu era a mea, ci a unor sceptici și critici. Vorbim despre standarde europene, standarde care se potrivesc cu cetățenii din Kosovo. Ideea mea este să am un model european cu frontiere deschise, în care trăiește o societate multietnică și integrată.





Reporter: Creaţi o armată. Faceţi acest lucru pentru că intrarea în NATO reprezintă prioritatea d-voastră?





Hashim Thaci: Suntem foarte mândri să o creăm. Este cu siguranță dreptul nostru ca țară suverană și independentă să formăm o armată și să devenim membru al NATO. Este vorba despre o armată multietnică și foarte profesionistă. Mai mult de 10% din armată este alcătuită din minorități, jumătate din aceşti 10% fiind sârbi. După intrarea Albaniei și a Macedoniei de Nord, estul provinciei Kosovo este parte a NATO. Această armată va fi o forță simbolică, dar va ajunge la 8.000 de oameni. Va fi o armată nouă, modernă, conform standardelor NATO. Agresiunea nu este scopul nostru. Armata va investi în pace, stabilitate locală, regională și globală. În prezent, participăm la anumite misiuni de pace și umanitare în afara țării.





Reporter: De ce un guvern spaniol ar trebui să rişte să recunoască Kosovo, ținând seama de problema Cataloniei?





Hashim Thaci: În primul rând, aș dori să mulțumesc guvernului și poporului spaniol pentru solidaritatea lor demonstrată în perioada crizei și epurării etnice, în 1998-1999. Spania a luat parte la bombardamentele NATO împotriva Serbiei în timpul instaurării păcii în Kosovo. Copiii și bărbații spanioli, militari și civili au făcut o treabă minunată în Kosovo în cei 20 de ani în misiuni internaționale. Am vizitat Madridul în 2017, înainte de proclamarea independenței și, în acel moment, guvernul spaniol a aprobat, salutat și susținut documentul Ahtisaari, pe baza căruia am declarat independența provinciei Kosovo. Cred că Spania a făcut o treabă excelentă pentru Kosovo și vă sunt foarte recunoscător în numele tuturor instituțiilor kosovare. Dar, desigur, cerem recunoașterea Spaniei, deoarece argumentele folosite de Statele Unite și de alte țări din UE care au recunoscut Kosovo sunt aceleași pentru Spania. Cazul Kosovo este special. În Kosovo, au avut loc o epurare etnică și un genocid comise de către guvernul lui Slobodan Milosevic. Am luptat pentru supravieţuire. Intervenția NATO a fost una umanitară, pentru a proteja populația civilă. Spania nu este Serbia, nu are un Slobodan Milosevic în guvern, și nici Catalonia nu este Kosovo.







Reporter: Care este răspunsul d-voastră pentru politicienii catalani care compară Catalonia cu Slovenia și cu Kosovo?





Hashim Thaci: Eu invit Spania să recunoască Kosovo, să analizeze argumentele pozitive și nu dificultățile. Miguel Ángel Moratinos, premier în acea perioadă, ne-a cerut să amânem declarația de independență pentru câteva zile, în timp ce el nu respingea argumentele pentru independență. Respectăm Spania și poporul spaniol.







Reporter: Cât de importantă ar fi recunoașterea spaniolă înainte de România, Grecia, Cipru și Slovacia, care nici ele nu au făcut-o?





Hashim Thaci: Dacă Spania va recunoaște Kosovo, atunci ar urma noi recunoașteri. În orice situație, noi iubim și respectăm Spania. Vom fi împreună o parte din aceeași familie, din NATO și din UE. Dacă Spania va face acest lucru, recunoştinţa noastră va fi eternă.





Reporter: O întrebare retrospectivă. În 2008, când cu declarația de independență, Javier Solana a spus că totul ar merge bine, deoarece toate țările din Balcanii de Vest ar intra în UE în același timp. Acest lucru nu s-a întâmplat. De ce?





Hashim Thaci: Solana era un vizionar. El cunoştea bine Balcanii de Vest, le-a dedicat mult timp. Încă mai cred că cea mai bună și cea mai corectă soluție pentru Balcani este integrarea (în UE) a tuturor țărilor în același timp, astfel încât să nu se blocheze reciproc. Toate deodată sau una câte una reprezintă o chestiune deschisă, ceva care depinde de luarea unor decizii strategice de către UE.





Reporter: Cel puțin 13 țări au cerut Comisiei Europene să înceapă negocierile cu Albania și Macedonia de Nord...





Hashim Thaci: Cred că întârzierea pe care UE o cauzează Balcanilor de Vest va avea consecințe. Şi cred că nu este în interesul niciunei ţări să blocheze extinderea. Nu este drept ca din cauza afacerilor interne ale țărilor UE, să fie amânată intrarea Balcanilor de Vest. Sunt trei ani de când Kosovo îndeplineşte toate criteriile cerute de UE şi nu beneficiem de sistemul de liberalizare a vizelor. Din păcate, UE nu a luat încă o decizie politică și suntem cea mai izolată țară din Europa. Dar ţările din UE nu sunt unite. Şi noi plătim preţul...





Reporter: La sărbătorirea celor 20 de ani de la terminarea războiului, miercuri, au fost multe steaguri americane pe stradă și nici măcar unul european. De ce?





Hashim Thaci: Hm! Suntem cei mai pro-europeni din regiune și cei mai pro-americani din lume. Cred că întrebarea este motivul pentru care [actualii] lideri europeni nu au fost la ceremonie.





Reporter: I-aţi invitat?





Hashim Thaci: Desigur. Pe toţi!





Interviu realizat de Felix Flores