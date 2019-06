SUA: Planul de pace israeliano-palestinian al preşedintelui Trump ar putea fi dezvăluit în noiembrie

Prezentarea planului de pace al administraţiei de la Washington privind soluţionarea conflictului israeliano-palestinian ar putea avea loc în luna noiembrie, după formarea noului guvern israelian, a declarat duminică consilierul preşedintelui american pentru Orientul Mijlociu Jason Greenblatt, informează AFP citat de Agerpres





Planul american de soluţionare a acestui conflict se lasă aşteptat de luni de zile şi prezentarea sa a fost amânată de mai multe ori. El a fost întâmpinat cu mult scepticism din perspectiva şanselor ca preşedintele Trump să ajungă la ceea ce el numeşte "acordul (diplomatic) ultim".

"Vorbim în prezent de o posibilă amânare până pe 6 noiembrie, este cumva logic să aşteptăm ca un nou guvern (israelian) să fie format, aşadar este posibil să trebuiască să aşteptăm data de 6 noiembrie", a afirmat Greenblatt într-o conferinţă organizată la New-York de cotidianul israelian The Jerusalem Post."Dar vom decide în această privinţă după Bahrein", a adăugat el, cu referire la conferinţa destinată aspectului economic al planului, pe care administraţia Trump o va organiza în capitala statului Bahrein la sfârşitul lunii iunie."Nu este un secret că alegerile israeliene au schimbat datele situaţiei. Dacă nu ar fi fost organizate noi alegeri, am fi putut să îl prezentăm în timpul verii" a continuat Greenblatt, într-o înregistrare video a acestei conferinţe difuzată pe internet.Consilierul Casei Albe a amintit că administraţia Trump a amânat deja prezentarea acestui plan până după încheierea lunii de post musulman a Ramadanului (la începutul lunii iunie) şi a formării unui guvern israelian ca urmare a desfăşurării alegerilor legislative din 9 aprilie. Premierul Benjamin Netanyahu nu a reuşit însă să formeze o coaliţie de guvernare cu partidele de dreapta care au câştigat scrutinul. El a preferat să dizolve parlamentul nou ales şi a anunţat organizarea de noi alegeri pe 17 septembrie. Vor mai urma însă după această dată câteva săptămâni până la formarea noului guvern.Consilierul preşedintelui american pentru Orientul Mijlociu a susţinut, cu această ocazie, opinia ambasadorului SUA în Israel David Friedman, conform căreia Israelul are dreptul să anexeze "o parte" din Cisiordania ocupată, a informat Jerusalem Post."În anumite circumstanţe (...) cred că Israelul are dreptul să păstreze o parte, dar nu toată, din Cisiordania", a declarat ambasadorul american acreditat în Israel într-un interviu acordat la începutul lunii iunie cotidianului New York Times.