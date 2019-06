Ofiţer de poliţie înjunghiat şi deposedat de armă în prefectura Osaka, unde urmează să aibă loc un summit G20

Un ofiţer de poliţie a fost înjunghiat şi pistolul său a fost furat duminică într-un oraş din Prefectura Osaka în vestul Japoniei, unde lideri din marile economii ale lumii se vor reuni luna aceasta pentru un summit al G20, informează Kyodo conform Agerpres





Suspectul, un bărbat, a fugit de la locul atacului, comis în oraşul Suita, şi nu a fost încă prins, au spus autorităţile. Arma era încărcată cu cinci gloanţe când a fost furată.



Ofiţerul în vârstă de 26 de ani, Suzunosuke Kose, a fost găsit într-o cabină de poliţie cu răni grave şi un cuţit înfipt în partea stângă a pieptului. Purta o veste anti-înjunghiere.



Serviciile de urgenţă au fost notificate în legătură cu acest incident la ora 5:40 a.m. locală de un student care se plimba în zonă, potrivit poliţiei.



Kose se pare că a fost atacat după ce doi colegi ofiţeri au părăsit cabina pentru a răspunde la un apel de urgenţă care a raportat o spargere la domiciliu. Apelul fusese dat de la o cabină telefonică cu plată situată la aproximativ 800 de metri de locul atacului.



Suspectul este considerat a avea în jur de 30 de ani şi o înălţime de 1,70-1,80 metri. Pe camera video de supraveghere se vede un bărbat cu pălărie albă şi ochelari care se plimbau în jurul cabinei de poliţie, între orele 4:15 a.m. şi 5:00 a.m.



Incidentul a avut loc în timp ce poliţia prefecturală a intensificat securitatea în oraşul din apropiere de Osaka, unde summitul G-20 va avea loc la 28 şi 29 iunie.



Atacul i-a şocat pe rezidenţii locali şi a determinat unele universităţi din apropiere să anuleze evenimentele din campus.



"Ofiţerii de poliţie aici sunt toţi drăguţi. Sper că suspectul va fi prins înainte ca arma să fie folosită ", a spus o femeie de 49 de ani.



Incidentul din Suita este ultimul dintr-o serie de atacuri similare implicând poliţia din Japonia, scrie Kyodo.



În luna ianuarie, un student înarmat cu un cuţit şi un ciocan a rănit uşor un ofiţer la o secţie de poliţie din Toyama, centrul ţării. Studentul, care a fost arestat la faţa locului, le-a spus anchetatorilor că a încercat să fure o armă, ca să o poată folosi pentru a se sinucide.



În iunie anul trecut, un fost membru al forţelor de autoapărare a înjunghiat mortal un ofiţer de la o poliţie tot în Toyama, i-a furat pistolul şi a împuşcat mortal un gardian la o şcoală din apropiere.