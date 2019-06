Brexit: Proteste europene împotriva amenințărilor lui Boris Johnson

Probabil viitorul premier britanic a avertizat că Marea Britanie ar putea să nu plătească cele 40 de miliarde de euro pe care le datorează Uniunii Europene, dacă Brexitul nu va fi renegociat. Liderii europeni i-au răspuns ferm. Duminică, Boris Johnson și-a început campania pentru a deveni următorul prim-ministru britanic, amenințând Uniunea Europeană cu un Brexit fără un acord până la 31 octombrie și cu neplata "facturii" europene britanice, potrivit Rador.Favoritul postului a promis o luptă pentru putere cu continentul pentru a renegocia acordul încheiat între guvernul Theresei May și UE. În fața amenințărilor, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost foarte clar marți, 11 iunie, raportează "Le Soir": "Acesta nu este un tratat între Theresa May și Jean-Claude Juncker, este un tratat între Regatul Unit și UE şi trebuie să fie respectat de către următorul prim-ministru britanic".Potrivit cotidianului belgian, dl Juncker a punctat că acordul nu va fi renegociat". Potrivit cotidianului "The Daily Telegraph", şi Emmanuel Macron l-a avertizat pe Boris Johnson că neplata angajamentelor financiare luate de Marea Britanie faţă de UE ar "arunca economia britanică în haos". "Factura Brexit" este suma pe care Theresa May a fost de acord să o plătească următoarelor bugete europene, de la 35 la 39 de miliarde de lire sterline (39-44 miliarde de euro)."The Daily Telegraph" citează, de asemenea, "o sursă apropiată lui Macron", care ar fi spus ziarului britanic că neachitarea facturii Brexit "ar echivala cu o neplată a datoriei suverane", antrenând o declasare semnificativă a economiei britanie de către agențiile de rating și un colaps în valoarea obligațiunilor guvernamentale. Negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a emis și o acuzație împotriva fostului ministru britanic de Externe, informează "The Telegraph": "Nu numai că credibilitatea Regatului Unit ca partener internațional va fi afectată, dar acest lucru este absolut inacceptabil și contrazice ceea ce cred aproape toți juriștii britanici".Într-un interviu acordat publicaţiei "Sunday Times", Boris Johnson a spus: "Cred că prietenii și partenerii noștri trebuie să înțeleagă că banii vor fi păstrați până când vom fi mai clari cu privire la ceea ce ne aşteaptă. Pentru a obține o afacere bună, banii sunt un solvent excelent și un lubrifiant foarte bun".