Eroarea pe care Emmanuel Macron a recunoscut că a comis-o în timpul mandatului său

În călătorie la Geneva în cadrul celei a 100-a aniversări a Organizației Internaționale a Muncii, președintele a luat cuvântul vorbind despre mișcarea “vestelor galbene”, apărută în Franța în noiembrie anul trecut. În scădere în intensitate de câteva săptămâni, mișcarea a făcut să se vorbească mult despre ea în Franța, obligându-l pe Emmanuel Macron să intervină. Șeful statului a organizat o mare dezbatere națională în timpul căreia fiecare cetățean era invitat să ia cuvântul pe problemele care i se păreau esențiale, potrivit La Libre, citat de Rador.







Totuși, președintele a recunoscut marți că a comis o eroare în gestionarea acestei “crize”. “Am construit uneori răspunsurile corecte, dar prea departe de concetățenii noștri, a fost o eroare fundamentală”, a recunoscut Emmanuel Macron.







“Când poporul francez spune cu putere ce are de spus, trebuie să știi să-l asculți, să știi să constați ce ai făcut prost, să nu te oprești să faci ce trebuie să faci, să știi să schimbi metoda și să auzi mesajul profund”, a explicat Emmanuel Macron. Dar președintele intenționează să reia lucrurile în mână pentru actul II al mandatului său “și să transforme maniera de a o face”. “Trebuie să repunem omul in centru, omenirea in centru” a declarat el dorind să nu mai comită aceleași erori.





