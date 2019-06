Veniturile companiei Google obținute din materialele de presă au ajuns la 4.7 miliarde de dolari în 2018, potrivit unui studiu

Potrivit unui studiu realizat de News Media Alliance, între 16% și 40% din rezultatele căutărilor pe Google sunt conținuturi de știri. Veniturile companiei, obținute din distribuirea acestora, sunt cu doar 400 de milioane mai mici decât cele obținute de întreaga industrie de știri online din SUA (5.1 miliarde de dolari, anul trecut).Însă metodologia utilizată în studiu a fost criticată. Bill Grueskin, profesor la Universitatea din Columbia susține că afirmația celor de la News Alliance în cel mai bun caz este "confuză"."Cercetătorii par să ia în considerare un comentariu aleatoriu din 2008 despre veniturile Google, făcut în timpul unei conferințe și să extrapoleze pentru a ajunge la un număr menit să reprezinte veniturile companiei obținute din afacerile cu materiale din presă", a declarat Grueskin."Sunt sigur că marile companii de tehnologie trebuie examinate și controlate din cauza rolului disproporționat pe care îl dețin în industria de advertising [...] însă un grup care reprezintă presa ar trebui să urmeze standardele pe care reporterii și editorii încearcă atât de mult să le susțină", a adăugat acesta.Google a criticat studiul, afirmând că ignoră câștigurile pe care compania le aduce și că nu are acuratețe. Cu toate acestea, raportul atrage atenția asupra dependenței din ce în ce mai crescute a industriei de știri față de mecanismele de distribuire controlate de marile firme de tehnologie, precum Google, Facebok și Apple."Editorii de știri trebuie să continue să investească în jurnalismul de calitate și nu pot face acest lucru dacă platformele preiau ceea ce vor fără să plătească nimic în schimb", susține David Chavern, președintele grupului care a condus studiul."Informația vrea să fie liberă, dar reporterii au nevoie de salariu."În 2009, Google News avea aproximativ 24 de milioane de vizitatori pe lună, în SUA, în comparație cu 50 de milioane pentru CNN și New York Times la un loc. În mai 2018, Google avea aproximativ 150 de milioane de utilizatori pe lună, în SUA, aproape dublu față de numărul celor de la CNN și New York Times împreună.