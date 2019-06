Aproape o sută de oameni, uciși într-un sat al etniei dogon din Mali, care a fost "ras de pe fața pământului" de bărbați înarmați

"Avem pentru moment 95 de civili uciși, corpurile sunt calcinate, continuăm să căutăm cadavre", a declarat sub acoperirea anonimatului un ales din comuna unde se află satul Sobane-Kou, 300 de locuitori, nu departe de granița cu Burkina Faso. "Potrivit civililor, bărbați înarmați au început să tragă în oameni, au dat foc și au jefuit"."Este un sat dogon care a fost ras de pe suprafața pământului", a explicat o sursă din serviciile de securitate.Asociația de vânători dogon Dan Nan Ambassagou "a constatat (luni) cu multă indignare atacul barbar și nedemn asupra satului Sobane" și "condamnă cu toată energia acest act terorist și cu caracter de genocid intolerabil".Din 2015, de la apariția în centrul Mali a grupării jihadiste a predicatorului Amadou Koufa, care își recrutează oamenii în special în rândul etniei fula, tradițional crescători de animale, confruntările se multiplică între această comunitate și etniile bambara și dogon, care practică în special agricultura, și care și-au creat propriile "grupuri de autoapărare".Atacurile au culminat în 23 martie cu masacrarea la Ogossagou, în apropiere de granița cu Burkina Faso, a circa 160 de săteni fula de către prezumtive grupări ale etniei dogon. După aceste crime, guvernul din Mali a anunțat dizolvarea "Dan Nan Ambassagou". Gruparea a dezmințit orice implicare în crime iar liderul său militar, Youssouf Toloba, a respins această dizolvare și a refuzat să "depună armele".Nordul statului Mali a căzut din martie-aprilie 2012 sub loviturile grupărilor jihadiste, în mare parte dispersate după o intervenție militară lansată în ianuarie 2013 la inițiativa Franței și care continuă și în prezent. Dar regiuni întregi scapă de sub controlul forțelor locale, franceze și ale ONU, în ciuda semnării în 2015 a unui acord de pace care urmărea izolarea definitivă a jihadiștilor.Din 2015, aceste violențe s-au propagat din nord spre centrul țării și uneori și spre sud. Violențele se concentrează în special în centru, amestecându-se adeseori cu conflicte inter-comunitare, un fenomen care afectează și Burkina Faso și Nigerul vecini.