Dodon s-a întâlnit cu ambasadorii acreditați la Chișinău: Am subliniat că acum avem șansa de a schimba situația din țară, iar de poziția partenerilor externi depinde cât de repede se va întâmpla

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunță că s-a întâlnit cu ambasadorii acreditați la Chișinău, susținând că a reiterat că va colabora activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentară creată de ACUM și PSRM și că depinde de partenerii externi cât de repede se va schimba situația.

Dodon a scris pe Facebook că la întrevedere au participat 30 de șefi de misiuni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale din 31 de misiuni acreditate în Republica Moldova.

"Am vorbit despre riscurile și perspectivele de dezvoltare a situației. Am apreciat recunoașterea noului Parlament și Guvern de către partenerii noștri externi, inclusiv UE, SUA și Federația Rusă. Am reiterat că în calitate de președinte voi conlucra activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentară creată de ACUM și PSRM cu scopul implementării reformelor necesare și schimbării sistemului criminal-oligarhic. Am mai subliniat că acum avem șansa de a schimba situația din țară, iar de poziția partenerilor externi depinde cît de repede se va produce acest lucru", a scris Dodon după întâlnirea cu ambasadorii.

Sâmbătă, după formarea unei majorități parlamentare dintre Partidul Socialiștilor și blocul ACUM, a fost învestit un nou Guvern cu Maia Sandu în funcția de prim-ministru. Andrei Năstase a fost numit ministru de Interne. Totodată, Curtea Constituțională controlată de Vladimir Plahotniuc a declarat neconstituțională învestirea Guvernului, a emis un aviz prin care a dizolvat Parlamentul ales la 24 februarie. De asemenea, Curtea l-a suspendat pe președintele Igor Dodon, șef interimar al statului fiind numit Pavel Filip. Acesta din urmă a anunțat alegeri anticipate în septembrie.