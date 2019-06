LIVE TEXT Criza politică de la Chișinău: Noul guvern condus de Maia Sandu se întrunește astăzi / Dodon vrea convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate și îi convoacă pe ambasadori

Noul Guvern de la Chișinău condus de Maia Sandu se va întruni astăzi în ședință, începând cu ora 11:00, la sediul Parlamentului, și ar urma să fie anunțate noi demiteri după ce cu o zi în urmă majoritatea parlamentară formată din Blocul ACUM și PSRM i-a demis pe șefii de la Serviciul de Informații și Securitate și de la Centrul Național Anticorupție. Maia Sandu susține că în cazul în care mesajele de susținere a Guvernului învestit sâmbătă de noua majoritate parlamentară nu vor fi auzite și înțelese, mai ales de către reprezentanții guvernării democrate, atunci se va recurge la proteste, scrie Radio Chișinău.

UPDATE 10.35 Dodon vrea convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate și îi convoacă pe ambasadori

Igor Dodon vrea să convoace "în regim de urgență" Consiliul Suprem de Securitate și a dispus să fie "actualizată" componența acestuia. "Am prezidat o ședință de lucru cu consilierii și șefii de direcții ai aparatului PRM, în cadrul căreia am stabilit câteva obiective prioritare pentru următoarele zile. Am menționat necesitatea actualizării componenței Consiliului Suprem de Securitate și convocării în regim de urgență a acestuia”, a scris Dodon pe Facebook, luni dimineață.

Totodată, Dodon anunță că va invita corpul diplomatic acreditat în Republica Moldova la o discuție cu privire la situația actuală din țară. "Am reiterat importanța promulgării legilor adoptate recent de către noua majoritate parlamentară compusă din PSRM și ACUM. Totodată am indicat asupra necesității lansării discuțiilor în Parlament cu privire la stabilirea datei alegerilor generale locale”, a precizat el.

Ședința noului Guvern de la Chișinău se va desfășura la sediul Parlamentului, a declarat Maia Sandu într-o conferință de presă. Maia Sandu nu a precizat de ce ședința Guvernului se va desfășura la Parlament, dar se pare că componența noului Executiv nu are acces în sediul Guvernului.

Maia Sandu a mai spus că nu beneficiază, în calitate de premier, de serviciile de pază din partea SPPS, ceea ce reprezintă o încălcare a legii, iar referitor la declarațiile șefului IGP, Alexandru Pînzari, că nu îl recunoaște pe Andrei Năstase în calitate de ministru de Interne, ea a spus că ar fi o sfidare a ordinii de drept, potrivit Radio Chișinău.

Maia Sandu susține că în cazul în care mesajele de susținere a Guvernului învestit sâmbătă de noua majoritate parlamentară nu vor fi auzite și înțelese, mai ales de către reprezentanții guvernării democrate, atunci se va recurge la proteste.

Totodată, vicepremierul ales, liderul Partidului Dreptate și Adevăr, Andrei Năstase, susține că începând de astăzi vor exista demisii în rândul funcționarilor publici. Declarațiile au fost făcute la o emisiune la Pro TV, scrie Radio Chișinău, care citează IPN.

Întrebată dacă va merge la discuții cu reprezentanții Partidului Democrat și dacă le va acorda anumite garanții, Maia Sandu spune că "opoziția este invitată la discuții, dar despre garanții nu poate fi vorba”. "Nu acordăm nicio garanție. Noi am venit ca să construim stat de drept, ca să asigurăm justiție independentă și, în aceste condiții, nu poate fi vorba de garanții”, a declarat ea. Maia Sandu și-a exprimat speranța ca această dualitate a puterii să se încheie curând și lucrurile să se clarifice în următoarele zile.





Andrei Năstase consideră că recunoașterea de către partenerii internaționali a Guvernului condus de Maia Sandu este una firească și aduce în albia normalității dinamica politică din ultimele zile. Potrivit lui, recunoașterea Guvernului din partea UE oferă încredere și determinare oamenilor să grăbească, prin atitudinea lor, transferul de putere. "Această recunoaștere încheie drumul pe care fiecare dintre noi l-a parcurs din 24 februarie și până astăzi”, spune Andrei Năstase.





Sâmbătă, după formarea unei majorități parlamentare dintre Partidul Socialiștilor și blocul ACUM, a fost învestit un nou Guvern cu Maia Sandu în funcția de prim-ministru. Andrei Năstase a fost numit ministru de Interne. Totodată, Curtea Constituțională controlată de Vladimir Plahotniuc a declarat neconstituțională învestirea Guvernului, a emis un aviz prin care a dizolvat Parlamentul ales la 24 februarie. De asemenea, Curtea l-a suspendat pe președintele Igor Dodon, șef interimar al statului fiind numit Pavel Filip. Acesta din urmă a anunțat alegeri anticipate în septembrie.