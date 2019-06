Sagrada Familia primește autorizație de construcție, după 137 de ani

Consiliul orașului Barcelona a oferit autorizația comitetului care se ocupă cu finalizarea construcției bisericii, în valoare de 4.6 milioane de euro. Sanz a spus reporterilor că acest consiliu a reușit în final să "rezolve o anomalie istorică a orașului - faptul că un monument emblematic ca Sagrada Familia nu avea autorizație de construcție, că era construită ilegal", a transmis AFP.

Creatorul clădirii, arhitectul catalan Antoni Gaudí, a solicitat consiliului din Sant Martí de Provençals o autorizație în 1885, însă nu a porimit-o niciodată. Deși construcția bisericii a început în 1882, autoritățile au descoperit abia în 2016 că acestea nu erau atorizate.

