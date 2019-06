Diario De Noticias: Timp de o zi, Trump și Macron au fost de acord

Emmanuel Macron și Donald Trump au ascuns divergenţele și au sărbătorit cea de-a 75-a aniversare a debarcării aliaților pe plajele din Normandia. "Veterani, știm ce vă datorăm: libertatea. În numele țării mele, vreau doar să vă spun mulțumesc", a declarat președintele francez în limbă engleză la cimitirul american Colleville-sur-Mer, loc cu vedere spre plaja din Omaha, relatează Diario De Noticias preluat de Rador.





"Dumneavoastră sunteți mândria națiunii noastre", le-a declarat Trump veteranilor americani prezenţi, inclusiv celor aproximativ 50 de veterani ai Zilei Z. Acesta a subliniat, de asemenea, legăturile "indestructibile" dintre Statele Unite și aliații lor.





Președintele francez a profitat de ocazie pentru a-i transmite un mesaj omologului american. "Nu trebuie niciodată să încetăm să dăm viață alianței popoarelor libere", a declarat acesta, citând drept exemple Națiunile Unite, NATO și Uniunea Europeană - instituții pe care americanul le critică.





La rândul său, Trump a subliniat importanța "relației istorice" dintre cele două țări, neîntrezărindu-se nici o animozitate între șefii de stat, a căror relație personală s-a deteriorat în luna noiembrie a anului trecut, după ceremonia de comemorare a armistițiului, la Paris.





Trump a plecat de la Caen în cursul după-amiezii, pentru a reveni în locul unde era cazat în Republica Irlanda, la Doonbeg. La 300 de kilometri, în capitala Dublin, mii de protestatari s-au bizuit pe Baby Trump, un balon care este deja o imagine a protestelor împotriva președintelui SUA. Balonul, care a fost transportat de la Londra de către activiști, a survolat Garden of Remembrance, o grădină dedicată "celor care și-au dat viața pentru cauza libertății irlandeze.





"Nu pot identifica ce este cel mai rău la acest om", a afirmat Mairin de Burca, în vârstă de 81 de ani. "Să târâşti copiii departe de părinți la graniță este poate cel mai rău lucru", a spus protestatara, făcând aluzie la politica administrației Trump de separare a copiilor de părinții care traversează ilegal graniţa SUA-Mexic.







La prânz, Macron și Trump s-au întrunit în clădirea primăriei oraşului Caen. Potrivit [Palatului] Elysée, întâlnirea dintre cei doi șefi de stat a avut loc într-o "atmosferă pozitivă" și în care a emanat "încredere". "Întâlnirea a permis să vedem că putem lucra împreună", a declarat [Palatului] Elysée pentru AFP. Iranul, Libia sau politicile comerciale au fost pe ordinea de zi.Baby Trump vs. TrumpDemonstrația, care a contrastat cu primirea președintelui de atunci, Barack Obama, în urmă cu opt ani, a inclus un membru al guvernului primului-ministru Leo Varadkar. Secretarul de stat pentru persoanele cu handicap, Finian McGrath, a declarat că a ieşit în stradă pentru a arăta "opoziția totală" față de politica lui Trump și, în mod special, faţă de problema schimbărilor climatice și a modului în care tratează persoanele cu dizabilități. În ceea ce privește controversa creată cu o zi înainte de către Trump, care a afirmat că Brexit-ul va fi bun pentru Irlanda și apoi după ce a comparat granița dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord cu granița SUA-Mexic, McGrath a afirmat: "Pentru a nu mai spune, am fost foarte dezamăgit de lipsa de cunoștințe despre Brexit și despre impactul potențial asupra Irlandei".Evocarea celor morți, inclusiv a germanilorSpre seară, Macron a adus un omagiu celor 177 de membri ai Comando Kieffer. Președintele a părăsit ceremonia cu o baie de mulţime. Ceremoniile au fost încheiate de primul-ministru Édouard Philippe. Dimineața, cesta s-a întâlnit cu omologul canadian, Justin Trudeau, pentru a sărbători debarcarea a 14.000 de canadieni pe 6 iunie 1944. La sfârșitul zilei, în cursul ceremoniei desfăşurate sub egida sa la Courseulles-sur-Mer, care a încheiat ziua, Philippe a adus un omagiu "tinerilor germani care au căzut pe aceste plaje". "În 1944, aceştia erau soldaţi inamici. Astăzi, şi ei sunt aici, aproape. Copiii sau nepoții lor nu sunt doar aliații noștri, ci și prietenii noștri", a declarat șeful guvernului francez. (Articol de César Avó)