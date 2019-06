FOTO VIDEO Proteste masive în Hong Kong față de o lege privind extrădarea / Confruntări violente între poliție și manifestanți

Sute de mii de persoane au protestat în Hong Kong faţă de o lege privind extrădarea despre care criticii susţin că va permite Chinei să persecute oponenţii săi politici din regiune, informează BBC. Însă dintr-un protest pașnic, acesta s-a transformat într-unul violent, după ce manifestanți au încercat să intre în Parlament, relatează Reuters.

Protestatarii au încercat să rupă cordoanele polițiștilor pentru a intra în clădirea Parlamentului, în schimb poliția a reacționat cu gaz lacrimogen.

După șapte ore de marș, organizatorii au estimat că 1.030.000 de oameni au participat la eveniment. Un purtător de cuvânt al Poliției spune că Poliția a estimat 240.000.

Proiectul de lege va permite cereri de extrădare de la autorităţile din China, Taiwan şi Macau pentru suspecţii acuzaţi de infracţiuni precum crima sau violul. Cererile vor fi apoi analizate individual, de la caz la caz, potrivit News.ro.

Liderul Hong Kong-ului, Carrie Lam, doreşte ca amendamentele să fie aprobate până în iulie.

Susţinătorii proiectului de lege argumentează că există protecţii pentru a preveni ca persoanele persecutate politic sau religios să fie extrădate în China.

Însă criticii susţin că proiectul de lege ar permite ca oamenii din Hong Kong să fie expuşi sistemului judiciar deficitar din China şi erodează independenţa juridică a teritoriului.