Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a decis convocarea de alegeri anticipate / Blocul ACUM îi cheamă pe socialiști la negocieri: Timp mai este, foarte puțin, dar mai este

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a decis să nu facă alianță nici cu PDM dar nici cu blocul ACUM și să declanșeze alegeri anticipate, decizie adoptată de consiliul Republican al PSRM, potrivit site-ului Deschide.md. Pe de altă parte, blocul ACUM a invitat pentru ultima dată Partidul Socialiștilor la o rundă de negocieri privind formarea unei majorități parlamentare și investirea Guvernului. Un anunț în acest sens a fost făcut de liderul PAS, Maia Sandu, care alături de alți colegi se află în sala de ședință a Legislativului.

„Socialiștii din start au propus negocieri și formarea unei coliții de Guvernare cu cei din ACUM. Au fost câteva discuții, unele oficiale, unele neoficiale. N-au vrut să voteze candidatura noastra de speaker al Parlamentului, n-au vrut să ne ofere câteva ministere. Evident că nu putem să facem coaliție cu ei. Da am vorbit și cu PDM ca să nu fim învinuiți că nu i-am ascultat și pe ei, dar din start nu luam în calcul o coaliție cu PDM”, a declarat președintele moldovean Igor Dodon.

Ulterior, liderii ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase, au declarat într-un live pe Facebook că îi așteaptă pe socialiști la Parlament, considerând că mai sunt câteva ore pentru formarea unui nou Guvern.

”Noi rămânem aici. Am văzut mai devreme anunțul făcut de Partidul Socialiștilor. Am înțeles că și-au dorit să discute cu noi. Foarte ciudat pentru că noi îi așteptăm de câteva zile și ei nu au venit la aceste discuții. Le spunem că suntem aici și invităm toată fracțiunea PSRM la discuții pentru ca să încercăm să găsim soluții pentru toate subiectele care au fost puse în discuții. Au mai rămas câteva ore. Am văzut și decizia Curții Constituționale, dar știm că această decizie vine să facă jocurile lui Plahotniuc. Noi trebuie să respectăm legea. Timp mai este, foarte puțin, dar mai este timp. Țara mai poate fi salvată. De aceea, venim cu această invitație către fracțiunea PSRM”, a declarat Maia Sandu.