Theresa May și-a dat oficial demisia din funcția de lider al Partidului Conservator

Theresa May a demisionat vineri în mod oficial din funcția de lider al Partidului Conservator, dar va rămâne în funcția de premier al Marii Britanii până va fi ales succesorul său. Anunțul a fost făcut de Comitetul 1922.

Demisia Theresei May a fost confirmată printr-un comunicat de presă al Comitetului 1922, un grup ce reunește parlamentarii conservatori fără portofolii ministeriale, ce joacă un rol important în privința alegerii liderului partidului.

Comitetul 1922 a transmis că invită membri să-și depună candidatura pentru șefia partidului, implicit funcția de premier, în condițiile în care conservatorii dețin majoritatea în Parlamentul de la Londra.

After months and months and months, and various attempts to oust Theresa May it is now, officially for her as leader of her party, over - a whimper of a huge moment pic.twitter.com/ncthYI3DpQ