Casa lui Tony Soprano a fost scoasă la vânzare

Amplasată pe un teren de 1,5 acri (aprox. 6.000 mp), proprietatea cuprinde casa principală cu patru dormitoare, patru băi și o toaletă pentru musafiri; două garaje pentru câte două mașini; o casă separată pentru oaspeți, cu un dormitor. Taxele pe proprietate sunt de 34.005 $/an. Prețul este ambițios pentru o vecinătate în care case comparabile au fost vândute între 1,5 și două milioane. Dar dl. Recchia, proprietar al firmei Fourth Generation Construction care a construit-o, ca și pe încă alte 20 din zonă, spune că valoarea este mai mare decât a zidurilor: „Acelea pot fi cuantificate, dar nu cred că se poate cuantifica valoarea intrinsecă a casei”.





Casa, spre care Tony Soprano conducea pe aleea lungă și curbată în genericul fiecărui episod din „Clanul Soprano”, a fost și un frecvent loc de filmare, și o sursă de inspirație pentru o replică minuțioasă a interioarelor la Silver Studios din Queens, N.Y.. Scene din episodul-pilot au fost filmate în bucătăria casei, unde telespectatorii au văzut-o prima oară pe îndelung încercata soție a lui Tony, Carmela, și pe copiii lor, A.J. și Meadow. Tony, gangsterul morocănos și cu probleme cu propria mamă, a înotat în piscină cu niște rațe și a avut un atac de panică pe verandă în același episod.





„Ieșeam de pe alee și am observat niște tipi pe motociclete care veneau din sens invers. Așa că am coborât geamul să-i salut și ei au spus ‘Hi, Mrs. Soprano! Nu vom face deranj, vrem doar câteva fotografii’”, își amintește doamna Recchia. „Unii veneau într-o limuzină sau ceva asemănător, coborau în halat și luau de pe jos un ziar”, spune dl. Recchia, care s-a întâlnit cu un tată și un fiu care-i făcea poze ca un cadou de Father’s Day. O pagină neoficială pe Facebook a casei are peste 1.200 de „vizite” la adresă, cu zeci de selfie-uri cu fani rânjitori pozați pe alee. Când actorul James Gandolfini, care l-a jucat pe Tony, a murit subit în 2013, fanii au lăsat acolo flori, lumânări și macaroane uscate.





Ilene S. Landress, unul din producătorii serialului, a spus pentru New York Times în 2002 că 150 de case au fost luate în considerație pentru a fi căminul Sopranilor: „De atunci, casa Recchia a fost hotărâtoare pentru cum a arătat totul”, chiar dacă interiorul real al cuplului a fost de mult mai mult bun gust. Casa construită în 1987 a trecut până azi prin mai multe transformări cosmetice, dar reține mult și din caracterul inițial. Insula lungă din bucătărie, care este centrul scenelor domestice, este încă prezentă. Realul și imaginarul converg în toate colțurile casei care a fost căminul soților Recchia timp de 32 de ani. În camera de familie, cu fereastră înaltă și covor verde, este un poster promoțional înalt „The Sopranos”, semnat de actori și echipă. Timp de șase sezoane, ei au folosit proprietatea între 30 și 50 de ori, dar proprietarii au evitat să spună cât au fost plătiți pentru asta.







Pe măsură ce serialul a devenit favoritul criticilor și un succes imens pentru HBO, familia Recchia a găzduit multe alte celebrități. A fost Steve Buscemi, care l-a jucat pe Tony Blundetto, vărul lui Tony Soprano, dar a și regizat unele episoade. Annie Leibowitz, faimoasa fotografă, i-a făcut o poză lui James Gandolfini stând cu un aer sumbru în living. Yogi Berra, legendarul prinzător și manager de la Yankees, a trecut o dată să asiste la filmări. Întrega echipă a fost fermecată.





Casa pe care Tony Soprano o numea „acasă” a fost pusă în vânzare la 20 de ani după debutul celebrului serial de televiziune. Casa de aproape 500 mp din North Caldwell, New Jersey, din fața căreia ficționalul mafiot preferat al Americii își recupera ziarul de dimineață și unde înota în piscină cu rațele este listată de proprietarii Patti și Victor Recchia la un „preț de pornire” de 3,4 milioane de dolari.Acum familia Recchia vinde deoarece fiul lor adult s-a mutat cu ani în urmă și nu mai au nevoie de atâta spațiu. Ei plănuiesc să locuiască în New Jersey. Întrucât au evitat să lucreze cu un agent imobiliar, dl. Recchia așteaptă oferte cu confirmarea finanțării până pe 21 iunie la adresa mailto:sopranoshouseforsale@gmail.com. Se așteaptă la un potop de emailuri, dar crede că este cea mai bună ieșire pe piață pentru o casă cu o astfel de atracție. Cât despre preț, el crede că are mai mult în comun cu filme memorabile sau mașini exotice decât cu alte case similare. Poate că și cumpărătorul potrivit va simți același lucru. Într-o dimineață recentă, un Maybach cu geamuri fumurii era parcat în fața casei. Când s-a apropiat altă mașină, șoferul a luat-o din loc. (The New York Times)