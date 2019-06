Donald Trump a numit-o pe actriţa Bette Midler o "psihopată terminată" într-o dispută privind un citat inventat

Bette Midler, cunoscută pentru hiturile "The Rose" şi "Wind Beneath My Wings", şi-a cerut scuze după ce a postat pe Twitter o aşa-zisă declaraţie pe care Donald Trump ar fi făcut-o în anii '90.Discutând despre o eventuală candidatură la Casa Albă, pe atunci omul de afaceri Donald Trump ar fi declarat că va candida ca republican pentru că "ei (republicanii) sunt cel mai prost grup de alegători din ţară".Citatul s-a dovedit a fi unul inventat şi preşedintele - aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie - a ripostat după ce Midler şi-a recunoscut greşeala."Psihopata terminată @BetteMidler a fost forţată să-şi ceară scuze pentru o declaraţie pe care mi-a atribuit-o şi care s-a dovedit a fi complet fabricată de ea pentru ca imaginea „marelui vostru preşedinte” să fie grav afectată", a scris Donald Trump pe Twitter."A fost prinsă, la fel cum Fake News Media este mereu prinsă. O escroacă bolnavă!", a mai scris el.Bette Midler, 73 de ani, este o cântăreaţă şi actriţă de succes, care a apărut în filme precum "Beaches", "Hocus Pocus" şi "The First Wives Club". Midler este de asemenea un critic frecvent al preşedintelui Trump.