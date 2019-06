EUObserver: Premierul ceh atacă UE după ce dezvăluirea unei fraude a provocat scandal

Premierul miliardar al Cehiei, Andrej Babiš, a acuzat oficiul anti-fraudă al UE, OLAF, că încearcă să-i „destabilizeze” țara. „Eu consider auditul [realizat de OLAF] un atac împotriva Cehiei, un atac împotriva intereselor Cehiei [...] Este o destabilizare a Cehiei”, a declarat el marți în parlamentul ceh, potrivit EUObserver, citat de Rador.











Protestul a venit după ce un ziar ceh, Hospodarske noviny, a dezvăluit detalii ale anchetei OLAF privind Agrofert, un conglomerat ceh de chimicale, agricultură și presă. Babiš, fostul ei proprietar, a plasat compania într-un trust odată cu câștigarea alegerilor în 2017.





Însă OLAF afirmă că el mai are încă un interes economic direct în companie, deși concomitent tot el exercită controlul și asupra politicii agricole și industriale a țării - fapt ce a dus la speculații cum că el ar putea fi forțat să înapoieze subvenții UE în valoare de 19 milioane de euro și să-i fie blocate plăți viitoare de o valoare mult mai mare.





Proiectul de raport al OLAF a fost trimis ministerului ceh de finanțe pentru comentarii, după care urmează a fi finalizat la Bruxelles.





„Aceasta este o constatare provizorie și o recomandare a auditorilor Comisiei Europene, care poate fi schimbată pe baza unor noi informații de la autoritățile naționale”, a declarat într-un comunicat ministerul de finanțe.









Mulțimea din Piața Wenceslas a fost însă mult mai tranșantă. „Noi nu vom acționa ca și cum ar fi normal ca premierul țării noastre să rămână [...] într-un asemenea conflict de interes încât problemele lui personale să afecteze întreaga țară”, a declarat la eveniment Mikulas Minar, un fost student la teologie care a organizat mitingul.





Babiš, a cărui avere e estimată la 3,2 miliarde de euro de către revista americană Forbes, a fost ales pe baza unei platforme anticorupție.





Însă în noiembrie au izbucnit proteste după ce fiul lui, care este bolnav mintal, l-a acuzat pe tatăl său că l-a forțat să se ascundă pentru a obstrucționa o anchetă a poliției privind Agrofert.





Sentimentul anti-Babiš a luat amploare după ce poliția cehă l-a acuzat în aprilie de o fraudă legată de o subvenție de 2 milioane de euro pentru Agrofert.





S-a amplificat și mai mult după ce Babiš a numit un ministru al justiției favorabil lui, Marie Benesova, aparent în încercarea de a mușamaliza cazul.





Grupul Verde din Parlamentul European (PE) a îndemnat și el OLAF, printr-o scrisoare trimisă marți, să cerceteze acordarea de subvenții cehe de 10 milioane de euro pentru conglomerat, fapt care „poate duce la distorsionarea competiției pe piața unică a UE”, a transmis agenția Reuters.





Babiš, al cărui partid, ANO, e afiliat grupului liberal ALDE din PE, e mai puțin eurosceptic decât alți conducători populiști din Ungaria, Polonia și România.





Însă atacul său împotriva instituțiilor UE a fost ca un ecou al retoricii acelor populiști, iar numirea de către el a ministrului justiției a semănat cu eforturile lor de a se amesteca în justiția țărilor lor.





Premierul ceh s-a folosit de asemenea de Twitter și Facebook în ultimele zile pentru a denunța ancheta OLAF, ba chiar a și trimis personal mesaje SMS către Reuters.





„Resping categoric poziția lui [a articolului] și voi lupta pentru modificarea lui”, i-a transmis el agenției de presă.





Următoarele alegeri vor avea loc în Cehia abia în 2021, iar ANO a ieșit pe primul loc la recentele alegeri europene, deși popularitatea lui a scăzut de la 32% în aprilie la 28% în mai, conform firmei de sondaje CVVM.





„Cehia cu siguranță nu va trebui să înapoieze nici o subvenție [UE]. Nu există nici un motiv pentru asta, întrucât eu nu violez nici o normă juridică cehă sau europeană”, a afirmat el. În timp ce Babiš vorbea, în Piața Wenceslas din Praga se desfășura o manifestație cu aproximativ 120.000 de protestatari, cea mai mare de după răsturnarea comunismului prin „Revoluția de Catifea” din 1989, care îi cereau demisia pentru binele țării.„În cazul în care o anumită cheltuială nu este eligibilă, Cehia are instrumentele pentru a o recupera de la beneficiar”, a precizat comunicatul.„Dle Babiš: poți probabil să cumperi multe, dar nouă nu ne poți cumpăra cinstea, inimile și libertatea”, a declarat Jitka Cvancarova, o actriță care a participat la protest, citată de The New York Times.Sprijinul persistent al Partidului Social Democrat din coaliția de guvernare condusă de ANO, precum și susținerea informală a unor partide de extrema stângă și extrema dreaptă din parlament, face să fie improbabil ca el să piardă o moțiune de cenzură, în cazul în care ea ar fi depusă.