Euroscepticii din Polonia, M.Britanie nu se vor alătura grupului europarlamentar propus de Salvini

Salvini a încercat să convingă partidele naționaliste și eurosceptice să lase deoparte divergențele între ele și să alăture grupului europarlamentar Alianța Europeană a Popoarelor și Națiunilor, informează cotidianul The New York Times, preluat de Mediafax.Partidele proeuropene păstrează o majoritatea substanțială în Parlamentul European, în pofida ascensiunii forțelor populiste și eurosceptice, însă rezultatele europarlamentarelor sugerează că va fi dificil de găsit un echilibru al puterii în interiorul unui legislativ european fragmentat.În urma alegerilor europarlamentare de la finalul lunii mai, o colecție eterogenă de forțe naționaliste și eurosceptice, inclusiv Partidul Brexit din Marea Britanie, Adunarea Națională din Franța și Liga din Italia, a adunat peste 100 de locuri - dar nu este clar cât de coordonate vor fi aceste formațiuni, care în prezent sunt împărțite în mai multe grupuri distincte.Jaroslaw Kaczynski, liderul formațiunii Lege şi Justiţie (PiS), a exclus posibilitatea alăturării la blocul propus de Salvini, citând poziția prorusă a unor partide ca Liga (Italia), Mișcarea Națională (Franța) și Alternativă pentru Germania.Liga, Mișcarea Națională și Alternativă pentru Germania au relații bune cu Moscova, în timp ce PiS are o poziție critică față de ceea ce consideră ca fiind expansiunea rusă în Ucraina și manifestă preocupări față de potențialele imixtiuni ale Kremlinului în Europa.De asemenea, Partidul Brexit din Marea Britanie a anunțat că nu se va alătura blocului eurosceptic european, fără însă să ofere vreun motiv pentru refuz.