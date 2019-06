Motanul Larry a provocat „probleme de securitate” în timpul vizitei preşedintelui Donald Trump în Marea Britanie

Larry este probabil cea mai populară "Primă Pisică" din lume după fosta pisică a familiei preşedintelui american Bill Clinton, Socks. Contul - neverificat - de Twitter al motanului Larry este urmărit de peste 272.000 de admiratori ("followers").





If you think I’m getting off this windowsill you’ve got another thing coming... #TrumpUKVisit

(Photo: @davidbrunnstrom) pic.twitter.com/x6qwBzczMP — Larry the Cat (@Number10cat) June 4, 2019

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) June 4, 2019

Motanul Larry, care deţine şi titlul oficial de „Prinzător-şef de şoareci” în Cabinetul prim-ministrului britanic, a ieşit la o plimbare şi a decis la un moment dat să se adăpostească sub limuzina preşedintelui american.„Larry a fost adoptat de la Adăpostul pentru câini şi pisici din Battersea în baza unei recomandări pentru aptitudinile sale de prinzător de şoareci. S-a alăturat Cabinetului de la Downing Street Nr. 10 în 2011 şi, de atunci, a avut un impact semnificativ. Larry îşi petrece zilele salutând oaspeţii care pătrund în cabinet, inspectând sistemele de securitate şi testând calitatea somnului pe piese de mobilier vechi”, se afirmă în biografia sa oficială.De această dată, Larry nu a mai dormit în interiorul clădirii, ci s-a ascuns sub limuzina preşedintelui american, lângă roata dreaptă din spatele vehiculului, şi nu a dorit să mai plece de acolo pentru o anumită perioadă de timp. Vehiculul blindat - supranumit "The Beast" ("Bestia") - nu a putut fi mutat cât timp felina se afla sub el, întrucât şoferul nu dorea să o accidenteze.Nu se ştie cât timp a fost întârziată plecarea coloanei oficiale a preşedintelui Trump, însă Larry a pus capăt acelei „probleme de securitate” ieşind din proprie iniţiativă de sub maşina prezidenţială.Mii de protestatari s-au reunit pe străzile din Londra în speranţa că vor putea să oprească sau întârzie coloana oficială a preşedintelui Trump, însă ei au eşuat în această tentativă. În schimb, motanul Larry a avut succes.Nu este pentru prima dată când Larry a avut o apariţie publică în timpul vizitei preşedintelui Trump. El a deturnat atenţia cameramanilor de la liderul de la Washington, apărând pe pervazul unei ferestre de la Downing Street Nr. 10 în timp de Donald Trump poza pentru fotografi alături de premierul Theresa May în faţa clădirii.