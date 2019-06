Jeff Bezos a cumpărat 3 apartamente cu 80 mil. dolari și probabil că le va uni pentru a crea un super-penthouse

Este vorba de un penthouse și de cele două apartamente aflate sub el dintr-o clădire neo-gotică, ridicată în 1912 și renovată recent, ce are priveliștea către parcul Madison Square. Penthouse-ul are o suprafață de 930 metri pătrați, pe trei etaje, plus 530 de mp de terase și balcoane.Nu ar fi o surpriză dacă Bezos va uni cele două apartamente cu penthouse-ul pentru a realiza o unitate și mai mare și mai specială, spune specialistul imobiliar Jonathan Miller.”În Manhattan, unirea de suprafețe vecine aduce valoare adăugată. Unu plus unu fac doi și jumătate. Combinându-le pe cele trei creează valoare adăugată”, a explicat Miller.