FOTO VIDEO Cehii au cerut demisia premierului Andrej Babis, în cele mai mare demonstrații de stradă de la căderea comunismului

Aproximativ 100.000 de oameni au ieșit marți în stradă, la Praga, pentru a cere demisia premierului ceh Andrej Babis, suspectat de fraudă cu subvenții europene, în cele mai mari demonstrații de stradă din ultimele decenii, potrivit jurnaliștilor locali, relatează AFP.

Politicianul miliardar este suspectat de fraudare a subvențiilor europene și se găsește în conflict de interese, potrivit unui proiect al raportului de audit al Comisiei Europene.

”Andrej Babis ne oferă în fiecare săptămână câte un nou motiv să protestăm. Ne-a ajuns”, a declarat vicepreședintele ONG-ului ”Milioane de momente pentru democrație”, Benjamin Roll, în fața a aproximativ 120.000 de protestatari, potrivit organizatorilor.

”Nu este normal ca un om care se află într-o situație de conflict de intere și ale cărui probleme personale aduc prejudiciu înregii țări să rămână premier”, a spus președintele Asociației, Mikulas Minar.

Protestatarii au invadat încă o dată Piața Wenceslas, principala arteră a capitalei și un loc simbolic pentru istoria Cehiei.

The EU flag and the #Czech flag flying at #Prague's Wenceslas Square that is bursting with demonstrators calling for the resignation of PM Andrej #Babis on the same day he had called the EU audit that has found him in conflict of interest 'an attack against the Czech Republic'. pic.twitter.com/Y7NLrnNDRp