VIDEO Donald Trump a ajuns în Anglia, pentru vizita de trei zile, dar până să aterizeze l-a numit pe primarul Londrei un ”ratat cu sânge rece”

Donald Trump a ajuns luni în Regatul Unit, împreună cu soția sa Melania, pentru o vizită de trei zile. Chiar înainte ca avionul său să aterizeze pe aeroportul Stansted, liderul de la Casa Albă l-a criticat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, scriind pe Twitter că acesta este un ”ratat cu sânge rece”, după ce edilul a criticat guvernul britanic pentru că l-a invitat pe președintele american într-o vizită de stat, relatează Reuters.

”Sadiq Khan, care, din toate punctele de vedere, a făcut o muncă teribilă ca primar al Londrei, a fost în mod stupid ”obraznic” cu privire la vizita președintelui Statelor Unite, de departe cel mai important aliat al Regatului Unit. Este un ratat cu sânge rece care ar trebui să se concentreze pe infracționalitatea din Londra, nu pe mine...”, a scris Trump, care a adăugat că Sadiq Khan îi aduce aminte de ”foarte prostul și încompetentul primar al orașului New York, de Blasio, care de asemenea a făcut o muncă proastă”.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!