India: O fotografie cu finalistele Miss India, în care toate concurentele arată la fel, stârnește valuri de reacții pe social media

Imaginea care le prezintă pe cele 30 de finaliste ale Miss India, în care toate concurentele păreau a avea aceleași trăsături, a provocat o adevărată dezbatere mediatică despre obsesia organizatoarelor ca toate concurentele să aibă aceeași nuanță a părului și a pielii, potrivit CNN. Ziarul Times of India, unde a apărut colajul, le prezintă pe cele 30 de finaliste, toate având părul lucios și care păreau a avea chiar și aceeași nuanță uniformă a tenului.Într-o țară cu 1,3 miliarde de persoane, sute de limbi și numeroase grupuri etnice, utilizatorii Twitter au sugerat că organizatorii de concursuri de frumusețe au ales doar concurenții care perpetuează ideile de frumusețe eurocentrice. "Toți au același păr și aceeași culoare a pielii, iar eu am de gând să risc să cred că înălțimile lor și trăsăturile lor fizice ar putea fi, de asemenea, similare", a scris un alt utilizator de pe Twitter.În timp ce tonul pielii concurentelor pare deosebit de luminos și cu un aspect uniform în colajul de fotografii care a provocat o agitație online, alte fotografii și clipuri video ale concurenților dezvăluie că, de fapt, nu sunt la fel ca în imagine.Times of India și Femina, organizația care găzduiește concursul, au aceeași companie mamă - Bennett, Coleman & Co. Controversa din jurul fotografiei Times of India a subliniat totuși o problemă delicată în India, unde Miss India este un eveniment cultural uriaș.Concursul a fost un punct important de plecare în cariera actriței Priyanka Chopra și a simbolului Bollywood-ului, Aishwarya Rai și a devenit un motiv de mândrie națională când câștigătorii continuă să aducă acasă titluri internaționale, inclusiv de la concursuri precum Miss World.