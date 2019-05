Un nou zgârie-nori ce va fi construit la Paris stârnește controverse în rândul populației

În perioada premergătoare a Jocurilor Olimpice din 2024, care se vor desfășura la Paris, primarul capitalei franceze are planuri ambițioase pentru a transforma „Orașul Luminilor” într-un oraș modern. Printre schimările pe care edilul vrea să le implementeze se numără și refacerea grădinilor din jurul Turnului Eiffel, dar și construirea unui nou zgârie-nori. Demn de menționat este faptul că o astfel de clădire nu a mai fost construită în Paris din anii 1970, scrie Reuters.În Franța există o tensiune între păstrarea trecutului și inovare. Astfel, planurile au provocat o neliniște imediată, mai ales atunci când a fost adusă vorba de zgârie-nori.Turnul „Tour Triangle” (sau „Triangle Tower”) va avea 180 de metri și va costa 500 de milioane de euro. Un tribunal din Paris a refuzat să dea curs unor plângeri juridice împotriva construirii turnului, susținând demersul primăriței socialiste Anne Hidalgo de a finaliza lucrările la timp pentru Jocurile Olimpice.Noul zgârie-nori va fi construit la câțiva kilometri sud de Tour Montparnasse, un bloc de 210 metri construit din sticlă colorată. Turnul Montparnasse a creat dispute și a înfuriat parizienii încă de când a fost finalizată construcția sa, în anul 1973.„Nu-mi place", a spus Vincent Julien, în vârstă de 66 de ani, în timp ce se uita spre turnul Montparnasse: „Quelle horreur!”Întrebat despre noul zgârie-nori, Julien a fost sceptic, deși nu s-a opus complet: „Nu sunt împotriva clădirilor mari sau a unor turnuri mari în Paris", a mai spus el, "dar trebuie să fie construite atent."Celelalte schimbări vizează zona din jurul celui mai renumit punct turistic al Parisului, Turnul Eiffel, și anume schimbarea parcului public care reprezintp și un loc important de adunare încă de la Revoluția Franceză.Astăzi, spațiul verde de 25 de hectare este în multe privințe o victimă a popularității sale. Peste 140.000 de persoane trec zilnic prin parc, iar lipsa relativă de băi și de coșuri de gunoi face din parc un punct de atracție și pentru șobolanii care trăiesc în capitala franceză.Un concurs de reproiectare a zonei, inclusiv a accesului la Turnul Eiffel, a fost câștigat în această lună de firma Gustafson, Porter și Bowman din Londra.Planul, la un cost estimat de 72 de milioane de euro, implică transformarea podului de peste râul Sena într-un spațiu destinat numai trecerii pietonilor și crearea unei cascade aproape verticale de verdeață de la Trocadero până la capătul de la Champs de Mars.Totuși, proiectul a fost întâmpinat cu reținere de către localnici și vizitatori, reflectând anxietatea parizienilor care și-au exprimat ideile despre cum ar trebui să reconstruiască Catedrala Notre-Dame de după incendiu.„Parisul pentru mine, este un oraș istoric", a spus Nunz Paolano în vârstă de 20 de ani, un vizitator din New Jersey, Statele Unite. „Vreau să vin și să văd ce a fost aici, nu ceea ce este nou", a mai adăugat el.Alții sugerează că, deși Parisul, un oraș de aproximativ două milioane de locuitori care atrage peste 40 de milioane de vizitatori pe an, ar putea deveni mai inovativ.