O organizație franceză contestă în instanță legalitatea unui transport de arme către Arabia Saudită, suspectând că acestea ar putea fi folosite împotriva civililor

Astfel, organizația ACAT dorește să blocheze încărcarea armamentului la bordul unei nave aflate în sudul Franței.„Nava Bahri Tabuk ar urma să transporte armament către Arabia Saudită, unul dintre principalii actori din războiul din Yemen. ACAT face apel la societatea civilă pentru a bloca această livrare”, a anunțat organaizația prin intermediul unui comunicat.Livrările de armament francez către Arabia Saudită au fost intens criticate după ce site-ul Disclose a publicat un document militar clasificat care conținea informații detaliate legate de modul în care tancurile franceze au fost folosite în războiul din Yemen împotriva rebelilor houthi.Autoritățile de la Paris nu au pus la îndoială autenticitatea documentelor și nici nu au confirmat, dar nici nu au infirmat raportul publicat de Disclose, adăugând doar că Franța nu are informații privind civili yemeniți uciși de arme de fabricație franceză. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au refuzat să comenteze informațiile.Un al doilea document citat de site-ul Disclose arată tancuri de fabricație franceză amplasate în poziții defensive în diverse baze din Yemen, inclusiv Mocha, Aden, al-Khawkhah și Ma’rib. Această tranzacție a fost criticată de mai multe ONG-uri, printre care și organizația CAAT (Campaign Against Arms Trade).„Regimul saudit este una dintre cele mai brutale dictaturi din lume și a provocat o criză umanitară oribilă în Yemen”, a declarat Andrew Smith, reprezentant al CAAT.„Toate aceste distrugeri nu ar fi fost posibile fără complicitatea guvernelor care vând arme”, a adăugat el.Războiul din Yemen, cea mai săracă țară arabă, a dus la moartea a mii de civili și a lăsat milioane de oameni în pragul foametei. Potrivit ONU, aproximativ 80% din populația de 24 de milioane de persoane a țării ar avea nevoie de ajutoare umanitare, iar 10 milioane de persoane riscă să fie afectate de foamete.