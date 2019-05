Poliția belgiană a folosit gaze lacrimogene și bastoane pentru a reprima un protest al mișcării Vestelor Galbene, care s-a desfășurat duminică în zona Gare du Nord din Bruxelles, în ultima zi a alegerilor europarlamentare.

La demonstrația neautorizată au participat sute de persoane. Forțele de ordine au înconjurat grupul de manifestanți în încercarea de a îndepărta protestatarii din piața aflată în fața gării, potrivit Mediafax, care citează Politico Europe.

Postul Deutsche Welle relatează că mai mulți protestatari au fost reținuți.

#Acte28.b #Brussels is under tension ... The vests are trapped at the station#Electionseuropeenne2019 pic.twitter.com/cxCqccHyhe