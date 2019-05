Viktor Orban își nuanțează poziția față de popularii europeni: Vreau ca PPE să câștige alegerile, dar ne așteaptă o dezbatere dureroasă

Premierul ungar Viktor Orban a promis că va lupta pentru succesul în alegerile europarlamentare al Partidului Popular European (PPE), în care vede în continuare ”casa sa politică”, dar a afirmat că va fi necesară o discuţie despre direcţia pe care o va lua acest partid, transmite Agerpres.







”Vreau ca PPE să câştige alegerile pentru Parlamentul European, dar după aceea va exista o dezbatere despre direcţia pe care o va lua”, a declarat Orban, într-un interviu acordat cotidianului german Bild.În ceea ce priveşte rămânerea partidului său Fidesz în PPE sau intrarea într-o nouă alianţă, acest lucru va depinde doar de PPE, a spus Orban, atrăgând atenţia că ”ne aşteaptă o dezbatere dureroasă”.El a avertizat PPE împotriva unirii forţelor de stânga, care plănuiesc un ”socialism european”, al cărui preţ va fi plătit de germani şi de central-europeni.Orban a afirmat că, în Italia, vicepremierul Matteo Salvini, liderul Ligii, ”face o treabă bună”, iar, după alegeri, toate opţiunile pentru o alianţă cu acesta ar trebui să fie deschise.Pe de altă parte, el a învinovăţit membrii din Scandinavia şi Benelux pentru cearta din PPE şi iniţativa de a exclude Fidesz din partid, liderii PPE fiind prea slabi pentru a o respinge.Referitor la Manfred Weber, candidatul PPE la şefia Comisiei Europene, Orban spune că acesta nu merită să primească voturile ungurilor, comentând că este un lider slab, care ”nu este dispus să lupte pentru valorile lui". Premierul ungar a preferat să nu dezvăluie deocamdată pe cine va susţine în locul lui Manfred Weber.Referitor la cazul lui Heinz-Christian Strache, demisionat săptămâna trecută din funcţia de cancelar al Austriei, Orban a fost de părere că, pentru un politician, cel mai important lucru este să aibă încrederea poporului. Strache însă a făcut ”afirmaţii inacceptabile”, prin care a pierdut această încredere, a comentat Orban.În ce priveşte relaţiile internaţionale, Viktor Orban a declarat că, ori de câte ori există un conflict între Rusia şi Occident, Ungaria are întotdeauna de suferit. 'Prin urmare, trebuie găsit un echilibru', a spus el, explicând că, în ce priveşte apărarea şi securitatea, trebuie arătată forţă, în timp ce în centrul negocierilor ar trebui să se afle cooperarea economică.Despre George Soros, Orban a susținut că disputa sa cu miliardarul american nu are nimic de-a face cu antisemitismul, ci cu ”capitalismul de cazinou, ONG-urile cu finanţare opacă, cu interese politice şi cu speculatori”. În Ungaria, a continuat el, există toleranţă zero faţă de antisemitism, iar 'comunitatea evreiască este, probabil, în cea mai mare siguranţă din Europa'.În ce priveşte viitoarea plecare din funcţie a cancelarului german Angela Merkel, Orban a spus: ”O să cred doar atunci când o să văd”. Plecarea lui Merkel va lăsa un vid în Europa, iar aceasta este o ”problemă”, crede Orban. ”Europa are nevoie de un cancelar german puternic, cu idei puternice, îndrăzneţe”, a adăugat el, remarcând că, deşi Angela Merkel nu a plecat încă din funcţie, i se simte deja lipsa.În acelaşi interviu, premierul ungar a insistat că axa germano-franceză nu mai există: ”Franţa, Germania şi ţările de la Vişegrad: aşa arată noua geometrie a Europei”, a afirmat el, subliniind că statele grupului de la Vişegrad au o alianţă politică, emoţională şi economică durabilă. Cândva, şi Germania va recunoaşte că aparţine acestui grup central-european, iar "aceasta va schimba politica în Europa”, a mai spus Viktor Orban pentru Bild.