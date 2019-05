BREAKING NEWS VIDEO Theresa May și-a anunțat demisia, pe fondul eșecului privind acordul Brexit: A fost onoarea vieții mele să fiu a doua femeie premier a Marii Britanii

Premierul Theresa May a anunțat că va demisiona în 7 iunie. May a făcut acest anunț în fața reședinței oficiale a premierului, 10 Downing Street, vizibil emoționată, pe punctul de a izbucni în plâns. Decizia era așteptată de mai multă vreme în contextul în care premierul britanic nu a reușit să obțină aprobarea Parlamentului de la Londra asupra acordului Brexit negociat de aceasta cu liderii de la Bruxelles. De altfel, eșecul ei a dus la amânarea Brexit-ului până la 31 octombrie, deși evenimentul ar fi trebuit să se producă încă din martie.







"Am făcut tot ce am putut să conving deputații să sprijine acordul... din păcate nu am reușit să fac asta. Îmi este clar acum că este în interesul Marii Britanii ca un nou prim-ministru să coordoneze aceste eforturi. Anunţ astăzi că voi demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator pe 7 iunie. Am stabilit cu preşedintele consiliului de conducere al partidului ca procedura pentru desemnarea noului lider al formaţiunii să înceapă săptămâna următoare”, a declarat May.





Ea a mai spus că a căutat compromisul, care nu este un ”cuvânt murdar” și finalizarea procesului început de David Cameron. May a trecut în revistă principalele momente de la referendumul pentru ieșirea din UE, din 2016.















Ea a transmis un mesaj de unitate. ”Suntem împreună și împreună aveam un viitor bun. Sunt atâtea de care putem fi mândri și avem motive să fim optimiști” a spus May.







Vizibil emoționată, pe punctul de a izbucni în plâns, Theresa May și-a încheiat discursul spunând că este onorată să fi fost premierul Marii Britanii. ”A fost onoarea vieții mele să fiu a doua femeie prim ministru a țării, dar cu siguranță nu ultima. Sunt profund recunoscătoare pentru onoarea de a fi servit țara pe care o iubesc”.