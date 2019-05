UE se aşteaptă la o nouă prelungire a Brexitului în octombrie, afirmă Juncker

Jean-Claude Juncker a sugerat că, în octombrie, se aşteaptă la o nouă prelungire a Brexitului, el criticându-i pe parlamentari pentru că acordă prioritate demiterii premierului în loc să ajungă la un acord pe tema Brexitului, potrivit The Guardian, citat de Rador.







Cum dna May este în pragul demisiei, preşedintele Comisiei Europene a vorbit despre admiraţia pe care i-o poartă pentru tenacitatea de care a dat dovadă, declarându-se totodată nemulţumit de tentativele prin care se încearcă demiterea ei.





"Ceea ce nu-mi place la dezbaterile britanicilor e faptul că înlocuirea premierului pare să fie mai importantă decât reuşita lor în a se pune de acord", a declarat Juncker într-un interviu la CNN. "E vorba despre o femeie care ştie cum se fac lucrurile, dar nu reuşeşte să le şi facă. Îmi place foarte mult; e o persoană dură".





Preşedintele Comisiei a adăugat că problema care se pune nu e "identitatea viitorului premier, ci acordul de retragere".





E puţin probabil ca sprijinul manifestat de preşedintele comisiei să convingă mulţi miniştri ai guvernului conservator sau mulţi parlamentari conservatori să renunţe la demiterea premierului.





După demisia liderei din Camera Comunelor, Andrea Leadsom, survenită miercuri, poziţia dnei May la putere pare mai slabă ca niciodată.





Întrucât UE refuză să renegocieze acordul de retragere, Juncker a sugerat că schimbarea conducerii nu ar aduce multe beneficii.





Unul dintre motivele demisiei lui Leadsom a fost faptul că dna May s-a oferit să faciliteze un vot în Camera Comunelor pe tema unui al doilea referendum.





Întrebat dacă Juncker a fost de acord cu Donald Tusk, omologul său din Parlamentul European, în privinţa unui al doilea referendum pe tema Brexitului în Regatul Unit, fostul premier luxemburghez s-a arătat sceptic. "Mi-ar plăcea să spun 'da' unui al doilea referrendum, dar s-ar putea ca rezultatul să nu schimbe nimic. Suntem spectatori pe stadionul britanic - decizia depinde de ei".





În calitate de lider al Camerei Comunelor, era de aşteptat ca, joi, Leadsom să ofere detalii legate de acordul de retragere, dar, în cererea sa de demisie, ea a spus că nu poate semna facilitarea unui nou referendum.





În răspunsul său, dna May a negat că asta i-ar fi fost intenţia. "Nu sunt de acord cu dvs. atunci când spuneţi că acordul negociat cu Uniunea Europeană înseamnă că Regatul Unit nu va deveni o ţară suverană", a scris dna May.





Juncker a declarat la CNN că "s-a săturat" de actualul impas, dar a sugerat că Bruxelles-ul s-a resemnat, aşteptându-se ca, în această toamnă, să apară o nouă cerere de prelungire a mandatului Regatului Unit în UE. "Sper să se pună de acord unii cu alţi şi să părăsească UE până la sfârşitul lunii octombrie... Cred că au datoria patriotică de a ajunge la un acord. M-am săturat, pentru că aşteptăm o nouă prelungire".Dna May a spus că este posibil ca legea să includă un amendament care va aduce precizări. "Tocmai de aceea, ieri, am convenit să prezentăm legea şi să le permitem parlamentarilor care doresc un al doilea referendum să îşi susţină cauza", a spus premierul, potrivit The Guardian (preluare Rador).