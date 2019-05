Un bărbat din Connecticut negociază predarea sa în funcție de numărul de like-uri primite pe Facebook

Jose Simms, în vârstă de 29 de ani, are șapte mandate de arest eliberate pe numele său, după ce nu s-a prezentat la tribunal pentru a fi judecat pentru o serie de acuzații, de la tulburarea liniștii pulice la risc de vătămare a unui copil. Momentan, el este căutat de poliție, iar autoritățile sunt de părere că se află undeva în New York.Locotenentul Brett Johnson, din partea poliției din Torrington, a postat miercuri un mesaj de pe contul de Facebook al departamentului, anunțând că Simms a contactat poliția și a fost de acord să se predea dacă postarea care conține afișul său primește 15.000 de like-uri pe platforma de social media. Johnson a menționat că negocierea a început de la 20.000 de like-uri."Va fi dificil, dar nu imposibil", a scris Johnson.Maki Haberfeld, expert în etica forțelor de securitate la John Jay College, a declarat că Simms utilizează rețelele de socializare pentru a manipula presa și poliția. Din perspectiva sa, poliția nu ar fi trebuit să poarte aceste negocieri, mai ales legate de like-uri, cu un suspect."Transformă totul într-o glumă", Haberfeld."Oamenii ar putea începe să vadă încălcarea legii ca pe un joc."Simms a declarat pentru Associated Press că este serios în legătură cu înțelegerea."Am vrut să îi motivez pentru toată munca pe care au depus-o cu scopul de mă prinde", a anunțat acesta.