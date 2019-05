Brexit: Care sunt scenariile posibile după anunțul făcut de Theresa May?

Marţi, premierul britanic, Theresa May, le-a propus deputaților să voteze un "nou acord Brexit", încercând astfel să iasă din impasul procesului de ieșire din UE, amânat de mai multe ori.Iată scenariile posibile:În săptămâna din 3-9 iunie, Theresa May le va prezenta deputaților proiectul său de lege pentru Brexit, o versiune revizuită și completă, care include şi Tratatul de retragere încheiat cu Bruxelles-ul şi pe care deputații l-au respins deja de trei ori. În cazul puțin probabil în care deputații vor adopta textul de data aceasta prin proiectul de lege care le va fi prezentat, Marea Britanie ar putea apoi să părăsească UE încă din 31 iulie, cu un acord prevăzând o tranziție și amortizând șocul, potrivit La Libre, citat de Rador.În cazul în care, în iunie, deputații vor respinge încă o dată acordul de ieșire și nu se va găsi nicio soluție până la sfârșitul lunii octombrie, atunci Marea Britanie ar putea cere UE o altă amânare, deoarece nici deputații britanici, nici europenii nu doresc o ieșire fără acord. Regatul Unit a obținut o prelungire până pe 31 octombrie cel târziu pentru a părăsi UE, în timp ce Brexitul at fi trebuit să aibă loc pe 29 martie.O "piatră de hotar" cu privire la Brexit este așteptată la summitul european de la sfârșitul lunii iunie.Acest scenariu, temut de cercurile economice, ar însemna o ieșire fără tranziție din UE, iar relațiile dintre Regatul Unit și UE ar fi apoi reglementate de regulile Organizației Internaționale a Comerțului, deoarece țara ar părăsi imediat piața unică și uniunea vamală. Dacă deputații britanici vor respinge pentru a patra oară acordul Brexit al Theresei May, atunci zilele liderului conservator vor fi numărate și succesorul ei nu ar putea fi decât un susținător al Brexitului. Acestuia (sau acesteia) îi va reveni sarcina de a alege dacă preferă un Brexit dur, care să-i permită țării să își formeze propriile acorduri comerciale, după cum subliniază susținătorii săi, sau dacă dorește să negocieze din nou cu UE, dar acesta din urmă a afirmat că singurul acord posibil este cel încheiat cu Theresa May.În ultimele luni, UE și Regatul Unit și-au intensificat pregătirile pentru eventualitatea unui "no deal", cu atât mai credibil dacă favoritul militanților conservatori la succesiunea lui May în fruntea partidului - şi deci a guvernului - va fi marele apostol al Brexitului, Boris Johnson, fost ministru de Externe.Ipotetic, un asemenea reviriment ar putea avea loc în cazul unui nou referendum care ar inversa rezultatul primei consultări. Totuși, opțiunea unui al doilea referendum a fost deja respinsă de deputați într-o serie de voturi în Parlament la jumătatea lunii martie.Theresa May a repus chestiunea pe tapet pentru a-i atrage pe susținătorii unei mențineri în UE în proiectul de lege, pe care îl va prezenta votului deputaţilor la începutul lunii iunie, sperând astfel să le câștige sprijinul. Dar șansele ca acesta să fie votat în cele din urmă rămân reduse. (traducee Rador)