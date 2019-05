Acționarii de la Amazon își vor exprima votul miercuri în chestiunea vânzării sistemului de recunoaștere facială "Rekognition"către poliție

Acționarii vor vota în privința a două chestiuni. În primul rând, vor fi întrebați dacă firma ar trebui să nu mai pună la dispoziție agențiilor guvernamentale sistemul Rekognition. În al doilea rând, vor fi nevoiți să voteze dacă să delege o echipă independentă pentru a investiga dacă sistemul amenință drepturile civile ale oamenilor. Votul are caracter consultativ, iar cei de la conducere nu vor fi obligați să acționeze în funcție de rezultat, indiferent care va fi acesta."Sperăm să primim susținere din partea celorlalți investitori și să trimitem un semnal de alarmă companiei, pentru a vedea că nu ar trebui să continue să vândă sistemul guvernelor până când riscurile nu sunt diminuate", a declarat Mary Beth Gallagher, din partea Coaliției celor Trei State pentru Investiție Responsabilă."Ar putea încuraja supravegherea în masă, chiar dacă tehnologia ar avea acuratețe de 100%."Amazon a încercat să își convingă acționarii să voteze împotriva propunerii, argumentând că nu a primit niciun raport care să arate că sistemul a fost utilizat în moduri greșite."[Rekognition este] un instrument puternic...pentru apliarea legii și pentru prinderea infractorilor, prevenirea infracțiunilor și găsirea persoanelor dispărute de către agențiile guvernamentale", scrie în raportul întocmit în urma întâlnirii managementului de la Amazon."Noile tehnologii nu ar trebui interzise sau condamnate pentru că există un potențial de a le folosi scopuri greșite."Rekognition este un instrument online care analizează materiale video și foto, permițând utilizatorilor să găsească compatibilități cu subiecții deja existenți în baza de date a sistemului (până la 20 de milioane de oameni). De asemenea, poate detecta conținuturi nesigure, precum nuditatea, poate face distincția între subiecții de gen feminin și cei de gen masculin, poate identifica starea emoțională a subiectului și poate identifca textele din imagini.Rekognition este mai ieftin decât alte sisteme rivale de recunoaștere facială, însă un studiu publicat în ianuarie de cercetători de la MIT și University of Toronto a dezvăluit că algoritmii de la Amazon au un bias rasial și de gen mai puternic decât alte patru produse aflate în competiție. Aparent, sistemul de la Amazon are o rată de eroare de 0% în clasificarea bărbaților albi, dar de 31.4% în clasificarea femeilor cu pielea mai închisă la culoare. Amazon a contestat rezultatele, susținând că cercetătorii au utilizat o variantă mai veche a programului. Însă chiar și fără problemele legate de discriminare, grupurile care sprijină libertățile civile și sute de angajați Amazon se opun utilizării programului de către poliție.Gallagher a declarat că acționarii sunt îngrijorați că vânzarea programului către guvern pune în pericol statutul companiei ca "una dintre cele mai de încredere instituții ale SUA".