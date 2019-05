Le Figaro: Rusia - demisie în bloc a jurnaliştilor politici de la ziarul Kommersant

Departamentul politic de la influentul jurnal rus Kommersant a demisionat în bloc, luni, pentru a protesta faţă de concedierea a doi colegi ca urmare a unui articol despre preşedintele Senatului, stârnind temeri legate de o nouă lovitură dată presei din Rusia, anunță Le Figaro citat de Rador.





În total, 11 ziarişti au indicat că şi-au depus scrisorile de demisie în semn de solidaritate cu Maxim Ivanov şi Ivan Safronov, doi reporteri ai cotidianului altădată considerat un bastion al jurnalismului, dar care îşi pierde prestigiul de la achiziţia sa de către oligarhul Alicher Usmanov. "Plecăm de la Kommersant nu din motive de interes personal, ci în urma criticilor virulente ale acţionarului împotriva publicaţiei, privind eventuala demisie a Valentinei Matvienko", preşedinta camerei superioare a Parlamentului rus, personalitate influentă şi reputată foarte apropiată de Vladimir Putin, scrie emisarul special al Kommersant, Ivan Safronov, pe contul lui de Facebook.





Contactat de AFP, adjunctul redactorului-şef al departamentului politic, Maxim Ivanov, a confirmat informaţia, abţinându-se de la orice comentariu. "Acţionarul are dreptul de a lua o decizie privind personalul, iar personalul nu are decât un singur drept, cel de a pleca pentru a-şi exprima dezacordul", a reacţionat pe Facebook redactorul-şef adjunct însărcinat cu politica, Gleb Cerkassov, care face parte din cei 11 jurnalişti demisionari. Această reacţie este de o virulenţă rară în Rusia unde canalele media au fost readuse sub control de când la putere a ajuns Vladimir Putin, cu 20 de ani în urmă. Uniunea jurnaliştilor din Rusia s-a declarat luni "profund preocupată de situaţie", denunţând o "intervenţie brutală a acţionarilor în politica redacţională".





Grupul editorial Kommersant, care editează cotidianul cu acelaşi nume, a fost cumpărat în 2006 de miliardarul Alicher Usmanov. La sfârşitul anului 2011, 35 de ziarişti de la Kommersant îl acuzaseră deja pe Alicher Usmanov de încercarea de a-i "intimida", într-o scrisoare deschisă, după lustraţia a doi din coordonatorii ediţiei, pentru publicarea unor remarci considerate injurioase la adresa lui Vladimir Putin, care pe atunci era premier. Miliardarul a jurat atunci că nu are "intenţia de a interveni în politica redacţională" a Kommersant. "Jurnalismul rus îşi pierde profesioniştii cu o viteză incredibilă", deplângea luni site-ul de informaţii online Meduza, care şi-a stabilit sediul în Riga în încercarea de a scăpa controlului exercitat de autorităţile ruse.