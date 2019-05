VIDEO Turnul Eiffel, evacuat din cauza unei persoane care escaladează faimosa construcție din oțel

Turnul Eiffel a fost evacuat luni după-amiază din cauza unei persoane care escaladează emblematica clădire din Paris, scrie AFP, citând compania care administrează edificiul.

”Un alpinist a fost detectat. Aceasta este procedura obișnuită. Trebuie să îl oprim și, în acest caz, să evacuăm Turnul”, a spus sursa fără să specifice numărul turiștilor implicați.

”Pompierii și poliția se află la fața locului”, a adăugat compania. De asemenea, compania a anunțat că banii pe bilete vor fi dați înapoi turiștilor.

⚠️

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.