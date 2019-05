People's Daily: "Războiul comercial nu poate dărâma China"

Beijing încă nu a anunțat ce măsuri va lua ca răspuns la ultimele decizii luate de SUA, printre care și faptul că statul american a plasat compania Huawei Technologies Co Ltd pe o listă neagră, ceea ce o va împiedica să păstreze relațiile de afaceri cu companiile americane.Cele două puteri mondiale sunt blocate într-o dispută comercială care naște temeri legate de stabilitatea piețelor și de creșterea economică globală.Agenția de stat Economic Daily a publicat un mesaj de pe contul de WeChat, prin care afirmă că SUA nu sunt sincere în intenția de a relua negocierile cu China și că acțiunile americane recente au deteriorat condițiile pentru negocieri. Fără sinceritate nu are sens să fie reluate discuțiile și nu mai rămâne nimic de vorbit, susține Economic Daily. Mesajul a fost preluat apoi și de publicația People's Daily.Vineri, ziarul oficial al partidului chinez aflat la conducere a scris că determinarea Chinei de a-și proteja interesele naționale și demnitatea sunt "ferme ca o stâncă"."Războiul comercial nu poate dărâma China. Ne va face doar mai puternici.""Ce fel de furtuni nu a văzut China, ce obstacole nu a întâmpinat, în cei peste 5.000 de ani de civilizație? În fața uraganelor, cei aproape 1,4 de oameni ai Chinei stau cu încredere și rezistență."