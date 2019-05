VIDEO FOTO Rușii au reușit să stopeze, cel puțin temporar, construcția unei catedrale pe spațiul verde în Ekaterinburg, după mai multe zile de proteste

Proiectul de a construi o catedrală ortodoxă în Ekaterinburg este suspendată, a anunțat joi primarul orașului rus, după mai multe zile de demonstrații și confruntări pe locul unde era plănuită construcția, relatează AFP.

”Astăzi, am suspendat lucrările”, a spus Alexandre Vyssokinski, citat de agenția TASS, adăugând că va fi lansat un sondaj de opinie pentru a determina viitorul proiectului.

Primarul a făcut declarații de pe situl unde este prevăzută construirea catedralei și unde sute, chiar mii de oameni, au protestat zilnic.

Declarațiile vin la câteva ore după ce Vladimir Putiin a apelat la conciliere și a spus că va ține cont de opinia celor care se opun contruirii catedralei, care ar trebui să fie consturită pe unul dintre puținele spații verzi din centrul orașului cu peste un milion de locuitori.

Aceste demonstrații, de o amploare rară pentru provincia rusă, au provocat confruntări între oponenții și promotorii proiectului, care au dus la arestarea mai multor persoane. Numai miercuri seară au fost arestați 70 de protestatari, potrivit poliției locale.

