Sebastian Kurz va propune la summitul de la Sibiu reformarea UE prin modificarea Tratatului Lisabona

Sebastian Kurz a exprimat preocupare în legătură cu nerespectarea regulilor privind deficitul bugetar în zona euro. "Atunci când Comisia Europeană reacţionează ridicând din umeri, mai mult sau mai puţin, în legătură cu gradul de îndatorare al Franţei sau Italiei, Europa are o problemă. Aceste lucruri trebuie să se schimbe", afirmă Sebastian Kurz într-un interviu acordat publicaţiei Handelsblatt și citat de Mediafax.Liderul de la Viena a pledat şi pentru măsuri suplimentare pentru protejarea climei. "Lupta împotriva încălzirii climatice poate fi câştigată doar împreună. În acest sens, sunt necesare măsuri stricte la nivel mondial şi european", a adăugat Sebastian Kurz."În Europa, avem nevoie de ordine şi de mai multă susţinere sănătoasă a oamenilor. Regulile pe care noi înşine le-am creat în Europa trebuie respectate. Oricând s-au încălcat regulile în trecut a fost haos. Exact în acest fel este afectată moneda euro de datoriile prea mari ale unor ţări. Dubiile referitoare la normele statului de drept şi democraţiei afectează fundamentul european", a subliniat Sebastian Kurz, cerând şi respectarea Reglementărilor Dublin în materie de imigraţie."Europa are nevoie de mai multă susţinere din partea oamenilor. (...) Oamenii se raportează la UE ca la o instituţie care a reglementat toate detaliile şi care este uneori un monstru birocratic. Aceste lucruri trebuie să se schimbe. Europa trebuie să devină mai flexibilă şi mai eficientă. Este necesar, din punctul meu de vedere, un nivel mai mare de subsidiaritate", a argumentat Sebastian Kurz.Întrebat în cadrul interviului dacă este necesară modificarea Tratatului UE, Sebastian Kurz a răspuns: "Da, şi vom cere acest lucru la summitul informal UE din România. Dacă vrem reformarea fundamentală a Europei, dacă vrem să fie competitivă, este necesară o nouă bază contractuală. Reglementările actuale au fost adoptate înaintea crizelor: a fost criza euro, criza imigraţiei, avem schimbările climatice, Brexit. Este evident că actualele provocări sunt mai mari decât erau acum câţiva ani. Este inteligent şi corect să adaptăm tratatele UE la noile realităţi", a explicat Kurz.Uniunea Europeană are nevoie de un nou tratat şi de sancţiuni pentru încălcarea normelor democraticeUniunea Europeană are nevoie de un nou tratat comunitar, care să eficientizeze procesul decizional şi să prevadă sancţiuni dure pentru ţările care încalcă normele statului de drept şi principiile democratice, a propus Sebastian Kurz în urmă cu câteva zile.În contextul campaniei electorale premergătoare scrutinului europarlamentar, Sebastian Kurz, cancelarul Austriei şi liderul formaţiunii de centru-dreapta Partidul Popular Austriac (ÖVP), a propus, într-un interviu acordat publicaţiei Die Presse, "reformarea Uniunii Europene". Liderul de la Viena pledează pentru actualizarea Tratatului Lisabona, intrat în vigoare în anul 2009, argumentând că s-a modificat contextul politic."De la intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona, în Europa s-au schimbat multe lucruri. Am avut o criză a datoriilor suverane, o criză a monedei euro, o criză a migraţiei, o criză climatică, iar acum avem haosul generat de Brexit. Este nevoie de un nou tratat UE, dat fiind că actualul tratat nu mai este actual", declară Sebastian Kurz.Cancelarul Austriei vrea eficientizarea instituţiilor comunitare şi înăsprirea sancţiunilor pentru ţările UE care nu respectă reglementările europene. "Este necesar un nou acord, care să prevadă sancţiuni clare împotriva statelor membre, să prevadă obligaţii, să prevadă sancţiuni pentru ţările care nu înregistrează imigranţi sau primesc imigranţi aflaţi în ilegalitate, să existe consecinţe dure pentru încălcarea normelor statului de drept sau a principiilor democraţiei liberale", afirmă Sebastian Kurz."Obiectivul nostru este să îmbunătăţim Uniunea Europeană, nu să o distrugem sau să ne jucăm cu fantezii privind ieşirea din UE", a insistat Sebastian Kurz.