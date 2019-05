Plovdiv, orașul din Bulgaria care a reușit să inverseze exodul de creiere

Populația Bulgariei a scăzut în 20 de ani de la aproape 9 milioane la puțin peste 7 milioane la sfârșitul anului 2017, potrivit Institutului Național de Statistică (NSI). Prognozele curente prevăd că până în 2050 populația va mai scădea cu încă o treime.Însă în Plovdiv, cel de-al doilea oraș ca mărime al Bulgariei, noii veniți au depășit numărul celor care au plecat în 2017, sfidând tendința națională.Statisticile de la biroul primarului, Ivan Totev, arată o creștere de 7% a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani în oraș."Noi deja inversăm exodul de creiere oferindu-le tinerilor bulgari un stil de viață pe care nu și-l pot permite în străinătate", a spus Svetoslav Braykov, directorul regional al firmei 60k. Compania are 1.550 de angajați în Sofia, capitala Bulgariei, și în Plovdiv și oferă de lucru studenților și absolvenților aflați la început de carieră. Se pare că ținta strategiei sale de recrutare sunt cei a căror experiență în străinătate nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor lor.În mod tradițional, cel mai mare angajator din Plovdiv a fost sectorul de producție, dar din momentul în care orașul a început să se reinventeze ca un hub european pentru dezvoltare urbană, în 2014, sectorul IT și salariile sale mai mari decât media au fost în prim-planul imaginii orașului.Companiile de outsourcing doresc, de asemenea, să copieze orașe ca Tallin și să adauge "nomad digital", cei care preferă să lucreze de la distanță în opțiunile de angajare din Plovdiv.Nu doar Brexit-ul a făcut ca întoarcerea acasă să pară atrăgătoare. "Am beneficiat de instabilitatea din Europa și de criza economică din alte țări ale UE, cum ar fi Spania și Grecia", declară Totev, primarul Plovdivului.Orașul este mic, cu o populație actuală de 345.000, iar acest lucru ar putea fi în favoarea sa. Investitorii locali descriu Sofia ca supraaglomerată, cu concurență foarte puternică din partea altor companii. Într-adevăr, în anul 2017, piața forței de muncă din Plovdiv și orașele înconjurătoare a crescut cu 38.000 de persoane, mai mult decât orice altă regiune din țară, potrivit datelor primite de la primărie.Dar nu toată lumea este convinsă că orașul renaște. Criticii susțin că biroul primarului ar fi modificat statisticile pentru a prezenta o imagine mai pozitivă decât realitatea. "Primarul a construit un hotel cu banii din taxele noastre", a spus un proprietar de afacere care a preferat anonimatul. Astfel de acuzații sunt comune, mulți denunțându-l pe Totev ca oligarh și invocând acuzații și investigații privind tranzacțiile sale financiare din diferite ziare bulgare.Unii sunt, de asemenea, dezamăgiți de proiectele aflate în cartierul creativ al orașului, Kapana. Localnicii se plâng că, în loc să investească în artiștii care au făcut cartierul popular în primul rând, autoritățile au sprijinit în schimb magazine și baruri comerciale pentru a atrage turiștii, omorând atmosfera și transformând cartierul într-un punct mort.Între timp, viața orașului continuă în același ritm liniștit. Cu un pahar de vin în față, Ivan Dzheferov, 30 de ani, community manager la startup-ul Trakia Tech, glumește despăre filosofia de viață în Plovdiv, aylyak. În turcă, cuvântul înseamnă “leneș”; pentru bulgari înseamnă mai degrabă să nu te grăbești fără rost - dacă e ceva care trebuie făcut, nu înseamnă că nu poate fi amânat. Chiar dacă populația orașului crește, nu sunt multe semne că ritmul vieții se va schimba, notează The Guardian.