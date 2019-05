Statul chinez refuză propunerea lui Trump de a încheia un acord nuclear cu Rusia și SUA

Potrivit CNN, Trump lua în considerare posibilitatea unui nou pact cu China și Rusia, după ce a descris acordul nuclear New START, încheiat cu Federația Rusă, ca fiind "o înțelegere proastă".Mai mulți oficiali din partea Casei Albe au declarat că administrația Trump căuta noi opțiuni referitoare la un acord nuclear, pentru anul 2021, când tratatul New START va expira. Aceste noi opțiuni ar fi inclus și statul chinez. Trump a anunțat vineri că a luat legătura cu președintele Putin și cu guvernul chinez pentru a discuta despre un potențial acord între toate cele trei state."Am vorbit deja cu China. Ar dori foarte mult să facă parte din acest acord. Mai mult, în timpul discuțiilor desre comerț am început să vorbim chiar despre asta", a declarat Trump.Însă Ministerul de Externe al Chinei a negat luni că statul chinez ar fi interesat de un astfel de acord."Nu vom participa în nicio negociere pentru un acord de dezarmare trilateral", a afirmat purtătorul de cuvânt Geng Shuang.Geng a adăugat că abia după ce Statelor Unite și Rusiei își reduc prppriul armament nuclear ar trebui să invite alte țări la un astfel de tratat.