Venezuela: Puterea va ridica imunitatea deputaților care au susținut revolta nereușită

Adunarea Constituantă a Venezuelei, susținătoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregătește să ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusă de opoziție, care au susținut marți revolta militară eșuată, a declarat duminică numărul doi al puterii chaviste, citat de AFP.





" Procuratura a început investigația și toate cererile de ridicare a imunității parlamentare vin la Adunarea Constituantă așa cum ar trebui (...). Este clar că vom vota prin arătarea mâinilor pentru ridicarea imunității parlamentare pentru toți cei care au participat activ la acest act ", a spus Diosdado Cabello, care este și președintele Adunării Constituante. Această adunare a fost creată de putere, are puteri extinse și înlocuiește, de fapt, Parlamentul.