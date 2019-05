Theresa May îl îndeamnă pe liderul opoziţiei laburiste să accepte un acord cu privire la Brexit

Theresa May

Această nemulţumire a fost principalul factor care a determinat pierderea de către conservatori a peste 1.300 de mandate la alegerile locale de joi şi a aproape 100 de mandate de către laburişti, a asigurat Theresa May într-un articol publicat în tabloidul Mail on Sunday.„Au trecut deja trei ani de la momentul istoric (al referendumului privind Brexit) din 2016 şi oamenii vor să meargă mai departe”, a amintit May.„Am încercat iar şi iar să duc la bun sfârşit Brexitul cu voturile deputaţilor conservatori şi ale partenerilor noştri de încredere din (Partidul Democratic Unionist nord-irlandez) DUP. (...) Trebuie să găsim o cale să ieşim din impas”, a subliniat ea.Premierul conservator a menţionat că „discuţiile (privind acordul de Brexit) cu Partidul Laburist au fost foarte serioase până în prezent” şi că acesta este de acord că retragerea trebuie să se producă în cadrul unui „acord bun care protejează locurile de muncă şi securitatea şi pune capăt liberei circulaţii”.Theresa May a lansat în aprilie discuţii oficiale cu laburiştii după ce parlamentul a respins de trei ori acordul de Brexit încheiat cu Bruxelles. Divergenţele dintre cele două partide cu privire la Brexit se menţin însă şi mulţi dintre deputaţii conservatori se opun acestor tratative.„Îi spun liderului opoziţiei: să ascultăm ce au spus alegătorii la alegerile locale şi să lăsăm divergenţele la o parte, pentru moment. Haideţi să găsim un acord”, a conchis May.Mai mulţi aleşi conservatori au avertizat în schimb în ultimele zile împotriva menţinerii uniunii vamale, insistând că ieşirea Marii Britanii din acest cadru nu este negociabilă.